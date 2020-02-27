Опубликован рейтинг управляющих компаний за 2019 год

Госжилинспекция Калужской области опубликовала рейтинг управляющих компаний Калуги за 2019 год.
Список разделен на три части – по общей площади домов, которые находятся в управлении коммунальщиков.
При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за полугодие, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и т.п.
Как отмечают в ГЖИ, оценку «0» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности. А чем выше балл в таблице, тем больше наблюдается проблем.
Управляющие компании, которые обслуживают менее 100 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО «Лидер Сервис» (с 01.08.2019 г.)
|
ул. Высокая, 2а
|
0
|
ООО Апрель
|
ул. Шахтерская, д.13а
|
1
|
ООО «Инженер-Жилсервис»
|
пер. Кирова, д.7
|
1
|
ИП «Ан А.В.»
|
ул. Петра Семенова, д.6
|
1,9
|
ООО «УК Домстрой»
|
ул. Суворова, д.124
|
2
|
ООО «Калуга-строй» (с 01.07.2019 г.)
|
ул. Академическая, д.4
|
2
|
ООО «УК «Силикатный»
|
ул. Белокирпичная, д.20
|
2,7
|
ООО УК «Рождествено»
|
ул. Полесская, 37
|
3
|
ООО «Регион Уют»
|
ул. Спартака, д.11
|
3
|
ООО «Новые Черемушки»
|
ул. Хрустальная, д.1Б
|
3
|
ООО «ТД «Асса-Калуга»
|
ул. Спартака, д.3
|
3
|
ООО «УК «Добротный дом»
|
ул. Тульская, д.21а
|
3
|
ООО «УК Горизонт»
|
ул. Рылеева, д. 38, офис 506
|
3
|
ООО «РОСЬ»
|
ул. Беляева, д.33
|
4
|
ООО «Управление и эксплуатация»
|
ул. 65 лет Победы, д.41
|
4
|
ООО УК «Центр плюс»
|
ул. Кирова, д.23
|
4
|
ООО «УК-Монолит»
|
ул. Энгельса, д.145
|
5
|
ООО «УК «Наше Турынино»
|
ул. Набережная, д.25
|
6
|
ООО УК «Дом плюс»
|
ул. Кибальчича, д.8
|
7
|
ООО УК «Эдем» (с 01.07.2019 г.)
|
ул. Болдина, д.69/6
|
8
|
ООО УК «Партнер»
|
ул. Попова, д.2
|
9
|
ООО «Наш район»
|
ул. Амелина, д.27
|
9
|
ООО «УК «Заводская»
|
ул. Хрустальная, д.44, кор.5
|
17
|
ООО Новая компания
|
ул. Никитина, д.41
|
17
|
ООО УК «Радужная»
|
ул. Кибальчича, д.30
|
17,1
|
ООО УК «Губерния» (с 01.02.2019 г.)
|
ул. Суворова, д.71А
|
18
|
ООО «Калужский край» (с 01.02.2019 г.)
|
ул. Пушкина, д.10/75
|
18
|
ООО «Домоуправление-Монолит»
|
ул. Энгельса, д.145
|
22
|
ООО «ЖилСерви»
|
ул. Молодежная, д.6
|
22,8
|
ООО «Уютный дом»
|
пер. Воскресенский, д.28
|
23,75
|
ООО УК «Магистраль»
|
ул. Жукова, д.13
|
24
|
ООО «ВЕГА»
|
ул. Секиотовская, д.37а, помещение 2
|
24
|
ООО «СпецРемСтрой»
|
ул. Ленина, д.53
|
24,3
|
ООО «Сервискапстрой»
|
ул. Фомушина, д.31
|
26
|
ООО «Содружество»
|
ул. Маяковского, д.45а
|
32,4
|
ООО «43»
|
ул. 65 лет Победы, д.41
|
58
|
ООО «Калужский дом»
|
ул. Ленина, д.35
|
59,4
|
ООО «Стройсистема»
|
ул. Хрустальная, д.33
|
93,6
Управляющие компании, которые обслуживают от 100 до 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО УК «Новый город»
|
ул. Московская, д.298
|
3
|
ООО «Мой Дом»
|
ул. Тарутинская, д.231
|
8
|
ООО «ЭРСУ12»
|
ул. Тепличная, д.1
|
8
|
ООО «Лагуна»
|
ул. Турынинская, 8
|
12
|
ООО «ЖРЭУ №19»
|
ул. Поселковая, д.9
|
15,2
|
ООО «ЖРЭУ №8»
|
ул. Ольговская, д.17
|
15,2
|
ООО «ЖРЭУ №21»
|
ул. Бутома, д.11а
|
18
|
ООО УК «ЖРСУ»
|
ул. Постовалова, д.7
|
18,9
|
ООО «ЖРЭУ №11»
|
ул. Карачевская, д.5
|
19
|
ООО «Развитие Региона»
|
ул. Тульская, д.20
|
19
|
ООО «УК «Наш Тайфун»
|
ул. Грабцевское шоссе, д.150
|
20,9
|
ООО «УК «Правград»
|
ул. Попова, д.10, кор.2
|
22
|
ООО ЖРЭУ №14
|
ул. Энгельса, д.21
|
22,5
|
ООО «УО «ЧЕРЕМУШКИ»
|
ул. Болотникова, д.13
|
23,4
|
ООО «УК «Ваш Уют»
|
ул. Дзержинского, д.81а
|
25
|
ООО «ЖРЭУ №17»
|
ул. Вишневского, д.23а
|
26,1
|
ООО «УК «Забота плюс»
|
ул. Либкнехта, д.18
|
28,5
|
ООО НПП «Союз»
|
пер. Старичков, д.12
|
33
|
ООО «ПИК-Комфорт»
|
г. Москва
|
34
|
ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги»
|
ул. Фомушина, д.8
|
35
|
ООО «ЖРЭУ №4»
|
ул. Пушкина, д.10/75
|
53,2
Управляющие компании, которые обслуживают более 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)
|
ООО «ЖРЭУ №16»
|
ул. Кубяка, д.16
|
6,3
|
ООО УК «СТАНДАРТ»
|
ул. Тарасова, д.43
|
10
|
ООО «ЖРЭУ №6»
|
ул. Воронина, д.34
|
19
|
ООО «ЖРЭУ»
|
пер. Воскресенский, д.29
|
19,95
|
ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»
|
ул. Либкнехта, д.14
|
22,5
|
ООО «Техно-Р»
|
ул. Калинина, д.23
|
23,4
|
ООО «УК ГУП Калуги»
|
ул. Никитина, д.13
|
26,6
|
ООО «УК МЖД г. Калуги»
|
ул. Плеханова, д.48/8
|
34,2
|
МБУ СЖО ( управляет с 01.06.2019)
|
ул. Дзержинского, д.81
|
34,2
Ранее, напомним, сообщалось об управляющих компаниях Калуги с самыми большими долгами.
Рейтинг прошлого года мы публиковали здесь.
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