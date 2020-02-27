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Опубликован рейтинг управляющих компаний за 2019 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2020 15:04 1 891
Опубликован рейтинг управляющих компаний за 2019 год

Госжилинспекция Калужской области опубликовала рейтинг управляющих компаний Калуги за 2019 год.

Список разделен на три части – по общей площади домов, которые находятся в управлении коммунальщиков.

При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за полугодие, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и т.п.

Как отмечают в ГЖИ, оценку «0» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности. А чем выше балл в таблице, тем больше наблюдается проблем.

Управляющие компании, которые обслуживают менее 100 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО «Лидер Сервис» (с 01.08.2019 г.)

ул. Высокая, 2а

0

 ООО Апрель

ул. Шахтерская, д.13а

1

ООО «Инженер-Жилсервис»

пер. Кирова, д.7

1

ИП «Ан А.В.»

ул. Петра Семенова, д.6

1,9

ООО «УК Домстрой»

ул. Суворова, д.124

2

ООО «Калуга-строй» (с 01.07.2019 г.)

ул. Академическая, д.4

2

ООО «УК «Силикатный»

ул. Белокирпичная, д.20

2,7

ООО УК «Рождествено»

ул. Полесская, 37

3

ООО «Регион Уют»

ул. Спартака, д.11

3

ООО «Новые Черемушки» 

ул. Хрустальная, д.1Б

3

ООО «ТД «Асса-Калуга» 

ул. Спартака, д.3

3

ООО «УК «Добротный дом»

ул. Тульская, д.21а

3

ООО «УК Горизонт»

ул. Рылеева, д. 38, офис 506

3

ООО «РОСЬ»

ул. Беляева, д.33

4

ООО «Управление и эксплуатация»

ул. 65 лет Победы, д.41

4

ООО УК «Центр плюс»

ул. Кирова, д.23

4

ООО «УК-Монолит»

ул. Энгельса, д.145

5

ООО «УК «Наше Турынино»

ул. Набережная, д.25

6

ООО УК «Дом плюс»

ул. Кибальчича, д.8

7

ООО УК «Эдем» (с 01.07.2019 г.)

ул. Болдина, д.69/6

8

ООО УК «Партнер»

ул. Попова, д.2

9

ООО «Наш район»

ул. Амелина, д.27

9

ООО «УК «Заводская»

ул. Хрустальная, д.44, кор.5

17

ООО Новая компания

ул. Никитина, д.41

17

ООО УК «Радужная» 

ул. Кибальчича, д.30

17,1

ООО УК «Губерния» (с 01.02.2019 г.)

ул. Суворова, д.71А

18

ООО «Калужский край»  (с 01.02.2019 г.)

ул. Пушкина, д.10/75

18

ООО «Домоуправление-Монолит»

ул. Энгельса, д.145

22

ООО «ЖилСерви»

ул. Молодежная, д.6

22,8

ООО «Уютный дом»

пер. Воскресенский, д.28

23,75

ООО УК «Магистраль»

ул. Жукова, д.13

24

ООО «ВЕГА»

ул. Секиотовская, д.37а, помещение 2

24

ООО «СпецРемСтрой»

ул. Ленина, д.53

24,3

ООО «Сервискапстрой»

ул. Фомушина, д.31

26

ООО «Содружество»

ул. Маяковского, д.45а

32,4

ООО «43»

ул. 65 лет Победы, д.41

58

ООО «Калужский дом»

ул. Ленина, д.35

59,4

ООО «Стройсистема»

ул. Хрустальная, д.33

93,6

 

Управляющие компании, которые обслуживают от 100 до 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО УК «Новый город»

ул. Московская, д.298

3

ООО «Мой Дом»

ул. Тарутинская, д.231

8

ООО «ЭРСУ12»

ул. Тепличная, д.1

8

ООО «Лагуна»

ул. Турынинская, 8

12

ООО «ЖРЭУ №19»

ул. Поселковая, д.9

15,2

ООО «ЖРЭУ №8»

ул. Ольговская, д.17

15,2

ООО «ЖРЭУ №21»

ул. Бутома, д.11а

18

ООО УК «ЖРСУ»

ул. Постовалова, д.7

18,9

ООО «ЖРЭУ №11»

ул. Карачевская, д.5

19

ООО «Развитие Региона»

ул. Тульская, д.20

19

ООО «УК «Наш Тайфун»

ул. Грабцевское шоссе, д.150

20,9

ООО «УК «Правград»

ул. Попова, д.10, кор.2

22

ООО ЖРЭУ №14

ул. Энгельса, д.21

22,5

ООО «УО «ЧЕРЕМУШКИ»

ул. Болотникова, д.13

23,4

ООО «УК «Ваш Уют»

ул. Дзержинского, д.81а

25

ООО «ЖРЭУ №17»

ул. Вишневского, д.23а

26,1

ООО «УК «Забота плюс»

ул. Либкнехта, д.18

28,5

ООО НПП «Союз»

пер. Старичков, д.12

33

ООО «ПИК-Комфорт»

г. Москва

34

ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть» г. Калуги»

ул. Фомушина, д.8

35

ООО «ЖРЭУ №4»

ул. Пушкина, д.10/75

53,2

 

Управляющие компании, которые обслуживают более 250 тысяч кв. метров жилья (чем меньше балл в правом столбце, тем лучше работает УК)

ООО «ЖРЭУ №16»

ул. Кубяка, д.16

6,3

ООО УК «СТАНДАРТ»

ул. Тарасова, д.43

10

ООО «ЖРЭУ №6»

ул. Воронина, д.34

19

ООО «ЖРЭУ»

пер. Воскресенский, д.29

19,95

ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги»

ул. Либкнехта, д.14

22,5

ООО «Техно-Р»

ул. Калинина, д.23

23,4

ООО «УК ГУП Калуги»

ул. Никитина, д.13

26,6

ООО «УК МЖД г. Калуги»

ул. Плеханова, д.48/8

34,2

МБУ СЖО ( управляет с 01.06.2019)

ул. Дзержинского, д.81

34,2

Ранее, напомним, сообщалось об управляющих компаниях Калуги с самыми большими долгами.

Рейтинг прошлого года мы публиковали здесь.

Уважаемые читатели! А вы довольны работой своей управляющей компании? Пишите в комментариях!

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2020 15:04 1 891
Тэги: коммуналка жкх
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