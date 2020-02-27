Названы управляющие компании Калуги с самыми большими долгами

Управляющие компании Калуги с самыми большими и самыми маленькими долгами перед ресурсоснабжающими организациями назвали в среду, 26 февраля, на заседании гордумы.

Больше всего на 1 января 2020 года были должны:

ООО «УК МЖД города Калуги» – 88 миллионов рублей,

ООО «УК ГУП Калуги» – 80,6 млн. рублей,

ООО «УК Жилищным фондом» – 40,8 млн. рублей,

ООО УК «Развитие» – 37,8 млн. рублей,

ООО «Калужский дом» – 34,4 млн. рублей,

ООО «ЖРЭУ» – 30,7 млн. рублей.

Наименьшие суммы задолженности:

ООО УК «Новый город» - 687 тысяч рублей,

ООО УК «Магистраль» - 389 тысяч рублей,

ООО УК «Партнёр» - 292 тысячи рублей.

Задолженность отсутствует у ООО «УК МЖД Московского округа», ООО «ЖРЭУ № 16» и ООО УК «Монолит».

Также на заседании отмечалось что в 2019 году лишились лицензии:

МУП «УК МЖД Московского округа»,

ООО «Городская управляющая компания»,

ООО «УК Жилищным фондом»,

ООО УК «Белый город»,

ООО «Жилсервис плюс»,

ООО «Главное Управление Жилищным Фондом» (Министерства обороны РФ),

ООО УК «Развитие».

Отметим, что на данный момент в Калуге работает 66 управляющих компаний, в том числе две муниципальные: МБУ «Служба жилищного обеспечения» и ООО «УК МЖД Калугатеплосеть».

Уважаемые читатели, а вы довольны работой своей УК? Расскажите в комментариях!