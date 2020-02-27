Названы управляющие компании Калуги с самыми большими долгами

Управляющие компании Калуги с самыми большими и самыми маленькими долгами перед ресурсоснабжающими организациями назвали в среду, 26 февраля, на заседании гордумы.
Больше всего на 1 января 2020 года были должны:
Наименьшие суммы задолженности:
Задолженность отсутствует у ООО «УК МЖД Московского округа», ООО «ЖРЭУ № 16» и ООО УК «Монолит».
Также на заседании отмечалось что в 2019 году лишились лицензии:
Отметим, что на данный момент в Калуге работает 66 управляющих компаний, в том числе две муниципальные: МБУ «Служба жилищного обеспечения» и ООО «УК МЖД Калугатеплосеть».
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