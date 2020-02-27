$ 65.52 0.60
71.24 0.78
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ

Названы управляющие компании Калуги с самыми большими долгами

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2020 09:50 9 3067
Названы управляющие компании Калуги с самыми большими долгами

Управляющие компании Калуги с самыми большими и самыми маленькими долгами перед ресурсоснабжающими организациями назвали в среду, 26 февраля, на заседании гордумы.

Больше всего на 1 января 2020 года были должны:

  • ООО «УК МЖД города Калуги» – 88 миллионов рублей,
  • ООО «УК ГУП Калуги» – 80,6 млн. рублей,
  • ООО «УК Жилищным фондом» – 40,8 млн. рублей,
  • ООО УК «Развитие» – 37,8 млн. рублей,
  • ООО «Калужский дом» – 34,4 млн. рублей,
  • ООО «ЖРЭУ» – 30,7 млн. рублей.

Наименьшие суммы задолженности:

  • ООО УК «Новый город» - 687 тысяч рублей,
  • ООО УК «Магистраль» - 389 тысяч рублей,
  • ООО УК «Партнёр» - 292 тысячи рублей.

Задолженность отсутствует у ООО «УК МЖД Московского округа», ООО «ЖРЭУ № 16» и ООО УК «Монолит».

Также на заседании отмечалось что в 2019 году лишились лицензии:

  • МУП «УК МЖД Московского округа»,
  • ООО «Городская управляющая компания»,
  • ООО «УК Жилищным фондом»,
  • ООО УК «Белый город»,
  • ООО «Жилсервис плюс»,
  • ООО «Главное Управление Жилищным Фондом» (Министерства обороны РФ),
  • ООО УК «Развитие».

Отметим, что на данный момент в Калуге работает 66 управляющих компаний, в том числе две муниципальные: МБУ «Служба жилищного обеспечения» и ООО «УК МЖД Калугатеплосеть».

Уважаемые читатели, а вы довольны работой своей УК? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.02.2020 09:50 9 3067
Тэги: жкх коммуналка управляющие компании
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Утвержден план финансового оздоровления АО «Газэнергобанк»
25 фев 2020 14:28
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
Лечение за границей: преимущества и недостатки
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Оптимизация маркетинга с помощью воронки продаж
Возможности регистрации ООО
Кухонный остров в интерьере: советы от Mobilicasa

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru