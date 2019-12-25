«Стыдно иметь такие объекты»: калужан уговаривают съехать из аварийного дома

Жителям аварийного дома №24 на улице Первомайской в Калуге придется ждать переселения ещё пять лет.

- Дом признан аварийным, эксперты давно вынесли вердикт – людям здесь жить не безопасно. Жильцов обещали расселить до Нового года. Но внезапно сроки сдвинулись на пять лет, - рассказали на еженедельной городской планёрке.

- Данный дом был признан аварийным в 2017 году, поэтому с 2019 по 2025 годы не попадает в программу расселения, - сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Александр КОЛЕСОВ. - Но, тем не менее, ЖКХ предложило жителям манёвренный фонд. Но на сегодняшний день жители отказались. Это показывает, что мы работаем с жителями. Мы хотим на манёвренное жилье жителей уговорить. Пока так. Согласно закону, мы не можем этот дом пока расселить.

- Это, безусловно, понятно. Дмитрий Олегович (Разумовский – бывший городской голова Калуги. Прим. автора ) недавно ездил на федеральный канал, участвовал в шоу, в котором [жильцы] были вовлечены в аналогичную ситуацию, - напомнил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - В XXI веке просто стыдно иметь такие объекты. Манёвренный жилфонд предлагайте. В каком он состоянии, обращайте внимание.

Денисова заверили, что в квартирах манёвренного фонда заканчивается ремонт. Также чиновники сообщили, что в доме на Первомайской пять квартир, зарегистрировано 13 человек.

- Ситуация типичная для областного центра. Странно, что при таком относительно небольшом количестве зарегистрированных это объект ещё не стал предметом интереса, - сказал Денисов.

Он дал указание своим подчинённым проработать этот вопрос.

- Местная общественность не будет против, если здесь появится что-то ещё, - сказал врио городского головы.