Жильцы калужского дома с дырой попали на Первый канал

Как мы рассказывали, дом №27 в переулке Пестеля в Калуге рассыпается на глазах у жильцов. В этом году в стене туалета образовалась дыра. Стены дома перекосились, давно прогнили и покрылись плесенью, ступеньки проваливаются. В доме прописаны 19 детей. Молодые родители вынуждены снимать жильё, так как воспитывать малышей в таких условиях невозможно. Одна из жительниц дома упала на лестнице и сломала две руки.

После того, как на нашем сайте вышла статья, к жильцам приехала съёмочная группа передачи «Мужское / Женское». Программа вышла в среду, 11 декабря, на Первом канале.

Жильцы рассказали, что живут в коммунальном аду уже давно. Сроки расселения дома регулярно переносятся. На этот раз их обещают расселить до 31 декабря 2023 года.

Чтобы прокомментировать ситуацию, на программу приехал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Он рассказал, что этот дом до 2012 не входил в программу по расселению ветхого и аварийного жилья. Удалось его включить в неё лишь в 2015 году. В итоге расселить людей смогут только через 5 лет.

- Мы точно знаем, как эту проблему решать. Мы её решаем... Механизм понятный, он простой, но, к сожалению, для многих жителей пока безрадостен, - сказал городской голова. - Невозможно все эти дома - их 189 - расселить в одночасье, даже за один год... К сожалению, есть гораздо худшие экземпляры... Это дома до 1900 года постройки, деревянные дома, там люди выживают.

Разумовский пригласил съёмочную группу программы посмотреть, в каких условиях живут люди в других аварийных домах. Если дом в переулке Пестеля расселить вне очереди, то срок расселения для других калужан увеличится. При этом он сообщил, что будут выделяться дополнительные средства из муниципального и регионального бюджета для того, чтобы как можно быстрее решить эту проблему.

- Этот дом 1960 года постройки. Дом рядом 1957 года постройки, в прекрасном состоянии, сделан капитальный ремонт. Он не был общежитием. В этом разница, там люди за ним ухаживали, - рассказал Разумовский. - Несколько квартир, в которых проживают асоциальные элементы, они разрушают этот дом.

- Вы правда считаете, что вы убедите нас, что две квартиры с асоциальными людьми разрушили этот дом? – удивилась ведущая программы Юлия БАРАНОВСКАЯ.

- Даже один ненормальный человек способен разрушить дом. Я вас не то, что убеждаю, это факт, - ответил Разумовский.

Городской голова напомнил, что каждому жильцу предлагалось переехать в маневренный фонд. Временное жильё – это общежитие. Но калужане до сих пор этим предложением не воспользовались.

- Если там жить невыносимо, сложно, то в более лучшие условия поехать можно, - сказал Разумовский.

Ведущие убедили жильцов посмотреть предлагаемое жильё из манёвренного фонда и обещали, что и их съёмочная группа будет при этом присутствовать.