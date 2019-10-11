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«Умрём под завалами»: в стене калужского дома образовалась дыра

11.10.2019 15:27 8 843 Елена Французова, Фото автора.
«Умрём под завалами»: в стене калужского дома образовалась дыра

- Ходим в туалет, в жопу дует от этой дырки!

- Дует – это ещё не беда! Вот стена может рухнуть. Умрём под завалами!

- Да уж! Главное, чтобы она рухнула не на нас, а в другую сторону! – такой диалог между собой ведут жители дома № 27 на 1-ом переулок Пестеля в Калуге.

Две недели назад в стене туалета на первом этаже обвалились кирпичи. В итоге образовалась дыра, которую управляющая компания заделывать не торопится.

За ленту не заходить

- Это у нас типа ванная комната, - показывают жители в сторону тёмного угла, огороженного, как в фильмах про убийства, лентой. - Здесь у нас стена рушится. Труба течёт. Две недели взываем сантехников. А в управляющей компании говорят: «Заявка в разработке!»

– Это они вчера приходили, лентой отгородили, обезопасили!

– Вообще, позор! - наперебой рассказывают жители.

Света в ванной нет. Фотоаппарат выхватывает кадры, больше подходящие для фильмов ужасов: чёрные от плесени потолок и стены, монотонно капающий кран, гнилые трубы.

- Аккуратнее, не испачкайтесь! – предупреждают жильцы. – Мы даже убраться здесь не можем. Всё сыплется, рушится. Боимся лишний раз что-то тронуть.

- И вы сюда ходите в туалет? – вырывается у меня.

- А куда нам деваться? Это единственный туалет на первом этаже! – вскрикивает пенсионерка.

- У меня двое детей, сыну 8 лет, дочери 3 года. Я для них ведро в комнате поставила! – говорит молодая женщина.

- У тебя дети ещё маленькие. А у меня большие. Я им ведро уже не поставлю, - с раздражением отвечает пожилая жительница.

- Раньше хоть воду здесь можно было набрать. Чтобы помыться, ходим по соседям и родственникам. Но у каждого теперь счётчики стоят, особо не находишься, - вздыхает женщина.

Двухэтажное здание 60-х годов прошлого века постройки изначально было общежитием. Потом его признали многоквартирным домом. На каждом этаже общие кухня, ванная и туалет.

Расселение откладывается

Кухня на первом этаже выглядит немного приличнее. Прогнившие чёрные деревянные балки нависают над новенькими кипенно-белыми газовыми плитами. Пол под ногами ходит ходуном.

- У нас тут всё кругом падает. А по полу ходим, как по мху! – говорит местная жительница Светлана КИСЕЛЁВА.

Полтора месяца люди жили без газа.

- Его отключали без предупреждения. Сказали, что у нас аварийное состояние кухни. Нельзя ставить газовые трубы, пока там не сделают потолок, - поясняют жильцы. – Кухню нам так и не отремонтировали. Но потом мы нашли компромисс, сами оплатили новые газовые трубы.

Пенсионерка достаёт стопку бумаг – многолетние обращения жителей в различные инстанции. Несколько лет назад дом был признан аварийным и подлежащим расселению.

- Видите, тут от Струева (бывший начальник управления ЖКХ. – прим. автора.) пришёл ответ, что в 2018 году наш дом расселят. А этот ответ уже от Устинова (нынешний начальник управления ЖКХ. – прим. автора), что наш дом подлежит расселению в 2023 году, - листает документы Светлана Васильевна.

- Да, какой смысл в этих писанинах. Мы столько ходили – и туда, и сюда: «Помогите ради Бога!» Никто не помогает. Одни отписки. Что мы не люди что ли? Нас не жалко, вы хоть детей пожалейте! – возмущается молодая мама Евгения.

По словам Евгении, дом муниципальный, приватизировано только две квартиры-комнаты. Всего здесь живёт 17 детей и 18 взрослых.

- Внучка моя отсюда с детьми съехала. Снимает квартиру, - вздыхает пенсионерка.

- Я бы тоже съехала, если бы деньги были, - отвечает ей на это одна из соседок.

Трещит по швам

Дом и с внешней стороны выглядит ужасающе. И дело не только в дыре в стене. Фундамент местами размыт, трещины идут по всему фасаду, окна в некоторых комнатах вот-вот вывалятся на улицу.

- Про крышу мы уже молчим. Там все стропила сгнили. Стена будет падать, моя комната рухнет вместе с ней, - жалуется Светлана Киселёва.

- Рядом сносят дом № 35. Жителей уже фактически переселили на Правый берег. 35 дом приличный. Нас туда можно хотя бы временно переселить. У нас хоть туалет с ванной нормальные будут, в них мы станем заходить без страха, - заявляют жильцы.

После того, как рухнула стена, жители дома написали заявления в прокуратуру, управление ЖКХ, обратились к городскому голове.

- В управляющей компании нам заявляют, что денег нет, и предлагают самим скинуться на заделку дыры. Я и так за коммуналку столько плачу!

- В УК говорят, что вообще не хотели брать наш дом, так как он в ужасающем состоянии. Да мы и не просили его брать! – возмущаются жители.

Начальник управления ЖКХ Виктор Устинов пояснил нашему изданию, что управляющая компания МБУ «СЖО» должна проводить поддерживающие мероприятия. А расселить калужан из аварийного жилья раньше не получится.  

- Программа по расселению федеральная. Никаких передвижек в ней проводить нельзя, - завил Устинов.

Комментарий в тему

Александр ОДИНОЧНИКОВ, депутат городской Думы

- По решению суда дом должны были капитального отремонтировать ещё в 2014-2015 годах. Ремонтировать его уже нет смысла. С трудом удалось добиться, чтобы дом включили в программу по расселению аварийного жилья. К сожалению, дом будут расселять только в 2023 году. Дожить до 23 года здесь нереально. Нельзя допустить, чтобы дом развалился, чтобы люди погибли. А сейчас всё к этому идёт. В чём беда: управляющие компании меняются как перчатки. Сейчас пришла очередная - МБУ «СЖО». Жильцы просили стенку заделать. УК отвечает: «У нас нет средств, за счёт чего эти работы мы будем проводить?» Понятно, что денег нет. Но какие-то меры надо принимать, раз уж вы взяли этот дом на обслуживание. Ситуация тупиковая. Так называемого резервного, подменного фонда жилья, куда можно было бы временно переселить людей, нет. Да и контингент здесь разный проживает. Не все платят за коммунальные услуги. Если жители второго этажа стараются хоть как-то поддержать нормальное состояние дома, то на первом этаж – настоящий проходной двор. Но в итоге от того, что происходит, страдают все.


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: коммуналка жкх фоторепортаж
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