Очередное подорожание коммуналки ждёт Калугу

В Калуге ожидается очередное подорожание коммуналки. На днях на заседании комитетов в городской думе депутаты рассмотрели изменения в постановление «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга».

Ожидается, что размер платы за содержание жилого помещения повысится с 15,89 до 16,76 рубля за квадратный метр. Увеличение - на 5,5%.

Кроме того, размер платы за содержание конструктивных элементов проиндексирован на 14% (20 коп./кв. метр), плата за содержание придомовой территории вырастет на 8,1% (22 коп./кв. метр).

- Остальные статьи расходов в плате за содержание жилого помещения проиндексированы на 3,8%, - отмечают в гордуме. - Расходы на содержание дымовых и вентиляционных каналов, а также размер платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов сохранены без изменения.

Также депутаты одобрили поправки в решение «О предельном индексе изменения размера платы за содержание жилого помещения».

Проект предусматривает следующие предельные индексы:

с 1 января по 31 декабря 2020 года – 6,3%,

с 1 января по 31 декабря 2021 года – 4%,

с 1 января по 31 декабря 2022 года – 4%.

- Установление предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения, превышающего в 2020 году величину прогноза индекса потребительских цен, необходимо для приведения в соответствие муниципального правового акта действующему законодательству, - подчеркивают в гордуме. - Величина предельного индекса определена с учётом необходимого уровня изменения платы за содержание конструктивных элементов и содержания придомовой территории.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что в следующем году подорожают отопление, вода, электричество, газ и вывоз мусора. Также с января увеличатся взносы в Фонд капремонта.