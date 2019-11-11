Плата за капремонт опять увеличится

С 1 января 2020 года в Калужской области вновь возрастут взносы в Фонд капитального ремонта. Тарифы увеличатся примерно на 3,8%. Соответствующее постановление подписал губернатор.
В домах без лифта за каждый квадратный метр квартиры придется платить 7,61 рубля за метр вместо нынешних 7,33.
Жители многоквартирных домов с лифтом будут отдавать 8,68 рубля за метр вместо нынешних 8,36.
Напомним, взносы в Фонд капитального ремонта были введены в 2014 году. За пять лет тарифы выросли на 25%. Собираемость платежей за прошлый год составила 96%.
Ранее мы рассказывали о росте в Калуге тарифов на отопление, воду, электричество, газ и вывоз мусора.
Уважаемые читатели, а вы вовремя все платите за квартиру? Расскажите в комментариях!
|
В районе улицы Первомайской отключили воду 01.11.2019 12:59
Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году 31.10.2019 16:50
Электричество отключат на 8 улицах 28.10.2019 16:36
Кому отключат электричество после выходных 25.10.2019 16:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: