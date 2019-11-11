Плата за капремонт опять увеличится

С 1 января 2020 года в Калужской области вновь возрастут взносы в Фонд капитального ремонта. Тарифы увеличатся примерно на 3,8%. Соответствующее постановление подписал губернатор.

В домах без лифта за каждый квадратный метр квартиры придется платить 7,61 рубля за метр вместо нынешних 7,33.

Жители многоквартирных домов с лифтом будут отдавать 8,68 рубля за метр вместо нынешних 8,36.

Напомним, взносы в Фонд капитального ремонта были введены в 2014 году. За пять лет тарифы выросли на 25%. Собираемость платежей за прошлый год составила 96%.

Ранее мы рассказывали о росте в Калуге тарифов на отопление, воду, электричество, газ и вывоз мусора.

Уважаемые читатели, а вы вовремя все платите за квартиру? Расскажите в комментариях!