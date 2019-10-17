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В квартире 91-летней калужанки рухнул потолок

17.10.2019 14:56 10 1315 Елена Французова, Фото автора.

- У меня почётных грамот до хрена и больше. Я ветеран труда, - говорит 91-летняя Анна Ивановна БЕДНЯКОВА.

Уставшая женщина сидит на кровати, рядом – стопка лекарств. День начался с того, что в её комнате обвалился потолок.

- Бабушка мне звонит и говорит: «Мне кирпич на голову чуть не упал!» - вспоминает её внучка Светлана КОТЫНКИНА.

Держится на честном слове

Двухэтажка на Пушкина, 6. Центр города. Первый этаж – сплошные коммерческие помещения. Жильцов в доме раз, два - и обчёлся.

- Подо мной живёт Эля. Рядом - соседи, а вот там бабушка умерла, квартира закрыта. Никто и не ходит. Так мы и живём: за стенкой двое соседей, я и внизу бабушка, - говорит пенсионерка.

В свою квартиру она въехала в 1962 году.

- Заслужила трудом! – добавляет Анна Ивановна. – Квартира муниципальная.

Внучка неоднократно предлагала пенсионерке к ней переехать. Но та упорно отказывается. Мол, здесь она сама себе хозяйка, захотела поела, захотела поспала.

- А у нас очень шумно. У меня двое маленьких детей, - говорит Светлана.

После того, как у бабушки рухнул потолок, женщина решили обойти двухэтажку и ужаснулась увиденному.


Светлана показывает, что при желании можно разобрать по кирпичику.


Трещины идут по всему дому.  

- Дом держится на честном слове. Сквозь крышу небо видно. Течёт во всех квартирах. Я залезла на чердак, крыша буквально светится, там даже нет несущих балок, кто-то спилил. Доски гнилые. Под окнами и над окнами – трещины, - возмущается женщина.

Вместе мы обходим дом снаружи. Местами кирпичи вываливаются, стены отходят.

- Дом не признан аварийным, если мы хотим, чтобы его таковым признали, нам нужно самим заказать и оплатить комиссию. А кто будет заказывать? Две бабульки? Дом изношен только на 67%, а, следовательно, жить здесь можно. Мне коммунальщики говорят: «Раз вы не жалуетесь, вам всё нравится!» Да дом в любой момент может рухнуть.

На шум выходит соседка Тамара.

- У нас была межведомственная комиссия. В туалет, правда, они не заходили, но сказали, что в Калуге есть дома и похуже, например, на улице Телевизионной, - говорит женщина.

Льёт из всех щелей

- К бабушке приходил коммунальщик, потолок долбил, что-то там поковырял и сказал: «Больше на вас ничего не упадёт! Но лучше вы тут не сидите», - рассказывает Светлана.

В углу комнаты – прямо над столом – зияет чёрная дыра с ошмётками обоев. Светлана из-под шкафа достаёт таз. Выясняется, что крыша в доме №6 на улице Пушкина течёт на протяжении 10 лет. Единственное, что периодически делают сотрудники управляющей компании – запенивают дырки, сквозь которые стекает вода. Это помогает лишь временно, вода вскоре начинает течь из другой щели.

- Когда крышу запенили, мы поставили под шкаф таз, до этого здесь была ванна. Во время дождей всё время откуда-нибудь льётся.


В соседней комнате на потолке вздулись обои.

Внучка рассказывает, что неоднократно пыталась сделать в бабушкиной квартире ремонт.

- Клеим обои, они чуть ли не тут же отваливаются, - вздыхает женщина. – А тут дыру в стене картонками заклеила!

- Весь дом дышит на ладан! Из окна дуло, тут мы уж сами пеной залили. Если же окно откроешь, его потом закрыть не получится! В доме даже нет минимальных условий. Мыться негде, горячей воды нет. Ванную мы хотели бабушке сделать, не разрешили. Туалет общий. Он в таком состоянии, что того и гляди упадёт вниз. Когда мимо дома проезжает грузовая машина, стены трясутся. Весь дом ходуном ходит.

Уже попрощавшись, у выхода из подъезда Светлана показывает огромную дыру, прикрытую досками. Один неверный шаг - и можно провалиться в подвал.

Грядёт капремонт

Ситуацию нам прокомментировали в управлении ЖКХ Калуги. Там сообщили, что в следующем году в рамках капремонта запланированы ремонт фасада и крыши дома.

- В связи с обрушением подшивки потолка в жилом помещении дома специалистами МБУ «Служба жилищного обеспечения» произведен осмотр, - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Сергей ВАСИЛЬЕВ. - Выявлены следы залития с кровли, обрушение штукатурного слоя потолка до дранки площадью около 2 кв.м, прогиб перекрытия, следы гниения дранки. По результатам осмотра проведены охранные мероприятия: удалены отслоившиеся части штукатурного слоя потолка вокруг обрушения. На данный момент угрозы дальнейшего обрушения потолка нет.

Вместе с тем, он рассказал, что следить за общим имуществом дома должна управляющая компания.

- Управляющая организация обязана выполнить ремонт или возместить ущерб, причиненный ненадлежащим содержанием общедомового имущества, - добавил Васильев.

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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: жкх коммуналка фоторепортаж
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