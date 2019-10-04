Правобережцам начали возвращать отопление и горячую воду

Как мы уже рассказывали, с вечера среды практически все правобережные районы Калуги оставались без горячей воды и отопления. Это связано с ремонтными работами, которые проходили в районе строительства развязки на Сиреневом бульваре.
Коммунальщики завершили врезку новых труб досрочно – около 18:00 в четверг. После этого началось заполнение системы водой.
Как сообщают утром 4 октября жители Правого берега в районной группе в «ВКонтакте», горячая вода и отопление пока дошли не до всех. В некоторых домах придется ждать реакции управляющих компаний, работники которых должны спустить воздух из системы.
Уважаемые жители Правого берега, а у вас в квартирах включили отопление и горячую воду? Пишите в комментариях!
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