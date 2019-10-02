Всё Правобережье останется без горячей воды и отопления

Около 23:00 в среду, 2 октября, все правобережные районы Калуги останутся без отопления и горячей воды. Это связано с переврезкой магистральных тепловых сетей в районе строительства дорожной развязки на Сиреневом бульваре, рассказали нам в городской управе.
Вернуть тепло обещают к 8:00 пятницы, 4 октября.
Стоит отметить, что с погодой на время работ калужанам повезло. В ночь на четверг обещают +11..+13, днём в четверг - до +17, а ночью в пятницу - до +14 градусов.
Не коснется отключение евростроевских домов, а также Шопино и Ромодановских двориков, где свои котельные.
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