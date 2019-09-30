Жители новостройки вышли на пикет против магазина

В воскресенье, 29 сентября, на улице Пестеля в Калуге прошел пикет против сетевого магазина «Магнит». Его провели жители новостройки - Пестеля, 19. На первом этаже многоэтажки разместился магазин. По словам жильцов, торговая точка мешает им нормально жить.

- Когда мы покупали квартиры, нам обещали, что на первом этаже будут офисные помещения, - рассказывает организатор акции Екатерина Скрябина-Винковатова. - Когда узнали, что планируется на первом этаже сетевой магазин, обращались к собственнику с просьбой этого не делать. Он сказал: «Моя собственность, что хочу, то и делаю».

Фуры регулярно разгружают товар и вывозят просрочку под окнами многоэтажки.

- Постоянно слышен в квартире звон тележек. Кроме того, фуры перекрывают въезд во двор. Покупатели заставили наш двор своими машинами, они паркуются, как и где хотят. Мы приезжаем вечером с работы, а поставить свой автомобиль просто негде.

Жильцы обратились в жилищную инспекцию, прокуратуру, Роспотребнадзор, ходили на прием к городскому голове.

- 3 сентября к нам приезжал городской голова. Он обещал дать ответ в течение 30 дней на все наши вопросы. Мы считаем, что на первом месте должен быть закон. Перестройка и переоборудование помещений первого этажа под магазин проходила незаконно, без согласования с соответствующими инстанциями. Разрешительных документов нет. «Магнит» сделал врезки в наши коммуникации, не спросив разрешения жильцов - без нашего ведома, - рассказывает старший по дому Сергей Кузин.

Жители говорят, что не собираются сдаваться, они готовы в случае необходимости обратиться в суд.

Владелец помещений в недавнем комментарии для «Ника ТВ» заявлял, что строительство магазина ведется на его частной собственности, а к диалогу с жильцами он всегда готов. Представитель сети магазинов в свою очередь уверяет, что строительство было согласовано в госорганах. А чиновники проводят проверку.

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