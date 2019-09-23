Калуга замерзает: 9 садов остаются без тепла

В понедельник, 23 сентября, на заседании калужского правительства обсудили начало отопительного сезона. Министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ сообщил, что тепло подано во все учреждения первой очереди. В районах, в отличие от Калуги, проблем с подачей тепла не возникло.
В областной столице девять детских садов и два медицинских учреждения остаются без тепла из-за ремонтных работ на теплотрассе, устраняются утечки. В двух детских садах Калуги идёт ремонт, дети их не посещают.
- Работа ведётся в постоянном режиме, котельные запускаются поочередно, объем достаточно большой, - сообщил городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - У нас 123 объекта по городу. В настоящее время отдельные объекты пока ещё без тепла. Это связно как с тем, что ещё ведутся работы, так и с тем, что мы запускаем котельные, которые, в том числе, начнут отапливать жилой фонд. С сегодняшнего дня мы начинаем подавать отопление частично по жилому фонду. В первую очередь, там, где есть социальные объекты.
Проблемы с подачей тепла Дмитрий Разумовский пообещал решить к четвергу.
UPD. Как нам сообщили читатели, нет тепла также в школе №25.
Уважаемые читатели, а у вас дома уже затопили? Расскажите в комментариях.
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