В городской управе появится новое управление

Как мы рассказывали, накануне в горуправе был представлен новый главный архитектор Калуги. Эту должность занял москвич Алексей Комов. На данный момент он официально является заместителем начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Но не исключено, что вскоре это ведомство разделят на два: Управление архитектуры и градостроительства и Управление строительства и земельных отношений.
- Да, такие планы есть, - прокомментировал нашему изданию городской голова Дмитрий Разумовский во вторник, 16 июля. – В течение месяца Алексей Комов совместно с Юлией Ковтун (начальником Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. – Прим. ред.) подготовят предложения по структуре. Планируем выделить отдельное управление, прописать полномочия и задачи, поработать с кадрами. На подготовку решения – 1 месяц и столько же – на сами преобразования.
Напомним, Управление архитектуры и градостроительства было присоединено к Управлению строительства и земельных отношений в июне 2016 года. Тогда же была упразднена и должность главного архитектора областного центра.
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