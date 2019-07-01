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Миллионные убытки: калужские свалки растут как грибы

01.07.2019 17:07 0 132 Елена Французова
Миллионные убытки: калужские свалки растут как грибы

Калужская область задыхается от несанкционированных свалок. Эту проблему обсудили в понедельник, 1 июля, на координационном совещании в областной администрации. Было проведено более 70 проверок.

Так, в 2018 году обнаружены несанкционированные свалки в карьерах в Малоярославецком районе вблизи деревни Алешково и Ерденево. Только по карьеру в Алешково ущерб составил более 35 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

А в карьере Ерденево, помимо ТКО, были обнаружены и химические отходы. Предварительный ущерб - более 40 миллионов рублей. В Боровском районе обнаружили отходы ртутных ламп, в том числе разбитые, - более 100 штук, в результате чего произошло загрязнение ртутью земельного участка.

Уже в этом году была обнаружена свалка в Товарково. Масса отходов превысила 7 тысяч тонн. Да и в Алешково нашли новую свалку. На этот раз здесь сбросили отходы третьего класса опасности. Размер ущерба устанавливается.

Руководитель Управления Росприроднадзора по Калужской области Иван ГЛУМОВ призвал усилить муниципальный контроль и активнее перерабатывать отходы.

В свою очередь глава региона Анатолий АРТАМОНОВ пообещал объездить каждый районный центр и первым делом выяснить, как обстоят дела со сбором и переработкой отходов.

- Каждый район - все без исключения должны иметь аттестованную, специально выделенную площадку. Чтобы не было: «А это к нам везут! А это мы не хотим! А это мы хотим!», - сказал Артамонов. - Каждый район должен иметь свою площадку – у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то полигон, как капитальное сооружение...Это для того, чтобы не было инсинуаций со стороны отдельных наших коллег, которые эту тему любят эксплуатировать. У каждого своё. Наделали мусора, пожалуйста, будьте добры у себя и определитесь, где вы это будете [хранить].

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Автор
Елена Французова 
Тэги: жкх коммуналка
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