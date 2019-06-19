Опасный капремонт: рабочие кидали булыжники с крыши пятиэтажки

В понедельник, 17 июня, в группе ФБ «Калуга и калужане» было опубликовано видео капремонта крыши на Тельмана, 15, в Калуге.

- Мы заезжали во двор с работы, и первым делом подумали пожар, клубы дыма, но нет! Оказалось, это пыль, - написала калужанка Надежда. - Рабочие скидывают огромные булыжники, получается, с шестого этажа. Рядом пешеходная дорожка, люди боятся проходить, машину страшно ставить - булыжники долетают до них. А пыль! Домой зашли - всё в пыли, не знали, что будет так, не закрыли окна. И к тому же, их трактор с ковшом поломал в нашем дворе только что сделанный бордюр.

О произошедшем мы сообщили в Фонд капительного ремонта. На место выехали специалисты.

- На объекте установлены нарушения требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда, - сообщили нашему изданию в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области. - Работы по демонтажу утеплителя временно приостановлены. В дальнейшем исполнитель работ - субподрядная организация ООО «Строй-Плюс» - будет загружать мусор в контейнеры непосредственно на крыше, и транспортировать его с помощью крана.

А образовавшийся на территории дома строительный мусора обещают вывезти в течение трёх рабочих дней.