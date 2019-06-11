12 лет обмана: чем закончилась история реконструкции ветхого жилья в Калуге

10 лет на улицах Инженерной и Переходной стоят как живые памятники обманутым дольщикам дома, брошенные строительной фирмой «Мансардастрой+». Их же можно назвать памятником недобросовестным застройщикам и дырявым законам.

В этих «гробах реконструкции» до сих пор живут люди, уже не надеясь на то, что где-то в нашем городе ещё осталась справедливость.

С вступлением с 1 июля в силу закона, запрещающего застройщикам использовать средства дольщиков, подобные обманы должны уйти в прошлое. А мы, пользуясь случаем, решили вспомнить об этом самом прошлом, и выяснили как сложились судьбы героев одной из самых отвратительных домостроительных историй Калуги.

История вопроса

Активно муссировать тему реконструкции двухэтажных бараков на Инженерной и Переходной начали в 2007 году. Вместо того чтобы признать это жильё аварийным и расселить, возникла идея провести косметический ремонт нижних этажей и надстроить сверху новые. Она приглянулась правительству области. Оно и понятно – сносить ничего не надо, новые квартиры давать не надо, все сделает инвестор, а город в будущем ещё и прибыль от новых жильцов получит в виде налогов. Прекрасное решение!

Так выглядел проект на картинках презентаций. На этом примере будущий застройщик показывал, как будут выглядеть халупы на улице Телевизионной после того, как «Мансардастрой+» реализует проект. Но в жизнь они так и не воплотились.

Губернатор области Анатолий Артамонов и ныне губернатор Рязанской области Николай Любимов за ходом стройки следили. Статьи в газетах с большим перечнем домов, которые должен был реконструировать «Мансардастрой+» и заявлениями высоких калужских чиновников о поддержке проекта, появлялись регулярно.

Это вселяло в людей веру в то, что раз уж чиновники самого высокого ранга вкладывают в эту фирму свой политический капитал, значит она достойна доверия. Не кинет. И многие понесли туда свои деньги.

- Мы болеем за Калугу душой, хотим, чтобы наш город был красивым и благоустроенным, чтобы люди жили в комфортабельных домах с развитой инфраструктурой: аптеками, магазинами, поликлиниками, аллеями, детскими и спортивными площадками, - уверял в одном из многочисленных интервью директор фирмы Павел Берковский.

Квартиры в обещанных под реконструкцию домах разлетались как горячие пирожки. Как оказалось позже, финансирование строительства шло принципу - квартиры в доме №1 строим на деньги, которые взяли за квартиры в ещё не построенном доме №2.

Первые новенькие дома радовали глаз и красовались на страницах всех газет и на экранах ТВ – Берковский не скупился на их рекламу в калужских СМИ.

К моменту разорения «Мансардастрой+» были заселены дома по ул. Переходная, 9, 11, а так же дома по улице Инженерная, 2/13, 3, 4. Дальше дело не пошло - пирамида посыпалась, и строительство из-за нехватки финансов остановили.

Как выяснилось уже после этого, только у дома на ул. Инженерная, 3 было разрешение на строительство. Владельцы всех остальных вынуждены были вступать в собственность и ставить дома на кадастровый учет через суд.

Но настоящий ад ждал жильцов домов по ул. Переходная, 3, 5, по ул. Телевизионная, 49, 53, а так же по ул. Инженерная, 6. Работы здесь начали, но не закончили - снесли крыши, вбили сваи, где-то поставили стены третьего и четвертого этажей. На этом все остановилось и замерло.

Судьба мошенников

Всего в период с 2007 года по 2012 годы Павел и его жена Оксана Берковские, директора «Мансардастрой+», ООО «Мезонин» и «Мансардстрой+», обманули 65 дольщиков на общую сумму свыше 157 млн. рублей.

Павлу Берковскому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении. Оксана Берковская села в колонию-поселение на три года. Приговор им был озвучен в августе 2015 года.

То есть Берковская уже вышла, а ее муж выйдет в этом году.

Суд обязал их возместить потерпевшим причиненный ущерб. Мы связались с несколькими пострадавшими и поинтересовались – вернули ли им деньги? Оказалось, что компенсации за недостроенное жильё они так и не получили.

Мы попытались было узнать о том, будут ли возвращены деньги лично у Павла Берковского. Он сейчас досиживает своё. Однако УФСИН по Калужской области на наш запрос с просьбой организовать встречу ответил отказом. Причина – Берковский не захотел отвечать на вопросы нашего корреспондента.

Если поделить украденную мошенниками сумму на 4 года – максимальный срок фигурантов дела, то получится, что за год семья Берковских «заработала» 39,25 млн. рублей. То есть по 19 млн. 625 тыс. рублей каждый.

Для сравнения напомним, что глава региона заработал за 2018 год жалкие 7 миллионов рублей. А годом ранее и вовсе смешные 4 миллиона.

Кстати, когда скандал с обманутыми «Мансардастрой+» дольщиками начал разгораться, глава региона попытался вмешаться в дело. Была даже предпринята попытка найти нового инвестора, но это ни к чему не привело. Крах уже было не остановить.



Дом Шрёдингера

Жильцы домов по улицам Инженерная, 6 и Переходная, 3 в 2012 году в буквальном смысле остались без крыши над головой. Стройка остановилась осенью - в это время начали снимать кровлю. Слои полиэтилена, натянутые вместо крыши, пропускали влагу. Как итог — плесень на стенах, прогнившие балки и рухнувшие потолки.

Переходная, 3 лишилась крыши

Калужанам, живущим на Инженерной, 6 от потопа тоже досталось.

Так выглядит недореконструкция по-калужски сейчас.

- Дом по улице Инженерной, 6 должны были сдать в 2010 году, - говорит жилец этого дома Наталья. - Однако до сих пор он как бы завис между статусом «аварийный» и «реконструированный». Этакий дом Шрёдингера. Мы же продолжаем платить за капремонт, а сейчас еще и за центральное отопление плату подняли в разы. И это несмотря на то, что вбухали кучу денег в ремонт после потопов и затраты нам так никто и не компенсировал.

В момент остановки строительства на Инженерной, 6 стены и перегородки третьего и четвертого этажей уже поставили и собственники у квартир есть. Но 4-х этажным дом так и не признали. Это стало поводом для конфликтов между различными коммунальными службами и жильцами дома.

- Сразу же после заморозки стройки стало очень удобно отказывать жильцам в ремонте общедомового имущества на основании того, что «Берковский натворил, пусть он и ремонтирует», - рассказывает жительница дома Наталья. - Когда начала протекать крыша и посыпались потолки, была жуткая неразбериха, кто теперь должен её чинить и за какие деньги. А потом нам на год отрубили газ. Потому что при строительстве этажей перекрыли дымоход. На него просто положили балку. Чтобы газ вернуть обратно, каждый жилец ходил по инстанциям – к газовщикам и пожарным, и получал разрешение на подключение индивидуально. Только когда все его получили, газ в дом вернули.

Помимо этого, коммунальщики ни копейки не вложили даже в ремонт подъездов, хотя это общедомовое имущество, за содержание которого они исправно брали и продолжают брать плату. Ремонт подъездов жильцы каждого этажа делали сами, за свой счёт. При этом опять же за свой счёт достраивая недостроенные «Мансардойстрой+» балконы.





Выглядит дом Шрёдингера аккуратно, но скрывает за своими стенами огромное количество проблем.

Парадокс – собственность, но продать нельзя

- На сегодняшний день мы провели работы, которые не доделал застройщик, - говорит Максим, еще один жилец дома на Инженерной, 6. - Сделали ремонт в подъезде, отремонтировали лестничные марши, провели новые инженерные сети: электричество, воду и водоотведение, установили и опломбировали узлы учета электричества, водоснабжения. Это стоило более трёх с половиной миллионов рублей. С управляющей компанией заключены договора на обслуживание наших квартир. У каждого из собственников есть решение суда о праве собственности. Но на данный момент мы не можем поставить жильё на кадастровый учёт, так как по документам наш дом двухэтажный, ведь разрешения на строительство и реконструкцию застройщик не получил. Нет исходной документации. При этом если какие-то исправления и доработки в собственных квартирах мы ещё можем сделать своими силами, то с проектной документацией, с общедомовыми недочетами мы ничего поделать не можем.

На сегодняшний день город решил проблему только двух домов на улице Переходной - №№ 3 и 5. Их признали аварийными и жильцы с надеждой ждут расселения. А вот какая участь ждёт Инженерную, 6 - неизвестно. Людям важно, чтобы город, наконец, определился с итоговым статусом дома, помог решить проблемы с документацией.

Но властям, судя по всему, на эти надежды наплевать. Закон, закрывающий тему обманутых дольщиков, принят и в скоро вступит в силу. А значит, проблемы больше нет.

Тем временем дом на Инженерной, 6 ветшает, а крыша снова начинает протекать…

