Губернатор за год увеличил доходы на 44%

За 2018 год доходы губернатора Калужской области Анатолия Артамонова составили 7,279 миллиона рублей. Это почти на 44% больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства.

Список собственности, принадлежащей главе региона, не изменился: земельный участок под жилой дом площадью 16 140 кв.м. и сам дом площадью 442,6 кв.м. Также Артамонов имеет бессрочный сервитут для обеспечения проезда на земельный участок площадью 51 705 кв.м.

Супруга губернатора за 2018 год получила доход в 2,668 миллиона. Это на 32% больше, чем в 2017-м. У неё в собственности квартира площадью 54,7 кв.м. и автомобиль - Lexus RX 450-H.

Уважаемые читатели, а как за год изменились ваши доходы? Расскажите в комментариях!