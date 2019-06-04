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Ценности не представляет: архитекторы проголосовали за снос дома своего коллеги

04.06.2019 16:58 13 2236 Елена Французова, фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Ценности не представляет: архитекторы проголосовали за снос дома своего коллеги

Во вторник, 4 июня, на градостроительном совете вновь разгорелся спор вокруг дома Яковлева.

Напомним, что осенью прошлого года дом на улице Луначарского, который калужане прозвали избушкой Берендея, практически полностью снесли.

Это вызвало бурю негодования общественности. Калужане были возмущены тем, что уничтожен ещё один кусочек калужской истории. Городские власти обещали разобраться в этом вопросе. Прокуратура признала снос законным. А собственница дома заявила, что готова воссоздать избушку Берендея – сделать на её месте точную копию-новодел.

Однако калужские архитекторы стали настаивать, что не стоит воссоздавать здание. Архитектор Александр ФОКИН в своём докладе стал доказывать, что это здание никогда не представляло из себя ценность, мол, скандал из ничего раздули журналисты. Но уж если дом так дорог калужанам, то в память о нём можно установить мемориальную доску.

- Спекулировать и заигрывать с историей не нужно, - подчеркнул Фокин. - Моё предложение - не восстанавливать. И к пятому дому (Дому драматурга Соловьёва. – Прим. автора) отнестись таким же образом, потому что и он не представляет ценности.

- Нравится вам или нет, но большому количеству жителей этот дом был ценен, - парировал присутствующий на градсовете депутат. - Зачем сейчас поднимать тот вопрос, который мы решили? 
- Я не думаю, что собственник дал согласие на восстановление, - парировал Фокин.

- Вкладываться в восстановление абсолютно бессмысленно, - считает начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.  – Стыдно выкручивать руки заказчику такими простыми-сложными вопросами.

- Я категорически не согласен, - взял слово городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Вопрос не в выкручивании рук, а в том, чтобы договориться и соблюсти совместные интересы. Заказчик готов конструктивно взаимодействовать с городом.

Но, выслушав архитекторов, собственница дома Зоя ЗОЛОТОВА пошла на попятную. 

- Дом полностью развален, что можно с ним делать? Мы предлагали немножко восстановить. Но там ничего нет, груда развалин... Посреди города стоит развалина. Люди будут смотреть на эту груду. Всю Калугу не можно превратить в исторический город. 

Зоя Золотова стала утверждать, что молодёжи больше нравятся современные дома.

- Со временем и эта свечка на Воронина впишется в облик улицы, - вдруг выпалила она.

Напомним, речь идет об уродливом безвкусном новострое, который полностью уничтожил архитектурную гармонию этой старинной улочки.

Городской голова предложил проголосовать членам градсовета или за воссоздание дома Яковлева или за зачистку территории и строительство какого-то другого здания. Большинство выбрало второй вариант.

Когда попросили высказаться собственницу дома, она заявила, что не готова воссоздавать дом Яковлева. 

- Нечего там восстанавливать, - сказала она. – Там нечего. Мы не готовы. Мы думали, смотрели. 
- Плохо, это расходится с вашей первоначальной позицией, –  ответил Разумовский и продолжил в довольно интригующем ключе. – Значит, на втором или третьем этапе, когда здесь много чего поменяется, в том числе и сотрудники горуправы, вы покажете проект другого вида... Потом у вас возникнет домик как на Воронина, потому что он выгоднее. И никто никогда не отследит...Зашёл, занёс, получил подпись. Пока я здесь, такого не будет точно. Я прошу вас и другого собственника за свои слова отвечать. А вы мне обещали...

В итоге городской голова решил провести опрос калужан на портале «Активный горожанин». 

Уважаемые читатели, как вы считаете, что нужно сделать с домом Яковлева?

 Голосование заканчивается 18/06/2019


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Авторы
Елена Французова 
фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
Тэги: недвижимость градсовет
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