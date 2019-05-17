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Вывозом мусора в Калужской области займётся старый новый начальник

17.05.2019 09:50 8 1306 Оксана КОЛОСОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Вывозом мусора в Калужской области займётся старый новый начальник

В пятницу, 17 мая, стало известно, что в ГП «Калужский региональный экологический оператор» произошла смена руководства. На место и.о. директора КРЭО Сергея ЗАВЬЯЛОВА назначен Вадим ДАВЛЕТШИН. Кстати, именно он руководил предприятием до 2017 года.

Как нам сообщили в пресс-службе Регионального экологического оператора, новое назначение произошло ещё 14 мая – на следующий день после того, как проблема вывоза отходов была озвучена на заседании областного правительства.

Начиная с января, когда эту услугу стал оказывать регоператор, жители Калуги и области регулярно жалуются на то, что вывозить мусор стали значительно хуже. Особенно остро обстоит ситуация в Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском и Дзержинском районах.

Заместитель губернатора Дмитрий Денисов предложил решать проблему кардинально – сменой руководителя.

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Авторы
Оксана КОЛОСОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: жкх коммуналка
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