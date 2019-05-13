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Погрязли в мусоре: калужане жалуются, что коммунальщики не вывозят отходы

13.05.2019 10:39 1 1111 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Погрязли в мусоре: калужане жалуются, что коммунальщики не вывозят отходы

В понедельник, 13 мая, на заседании калужского правительства обсудили проблему вывоза твёрдых коммунальных отходов. С появлением регионального оператора в соцсетях регулярно появляются жалобы на то, что коммунальщики долго не вывозят мусор, а вот квитанции за услугу приходят вовремя. Особенно остро обстоит ситуация в Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском и Дзержинском районах.

- Вывоз ТКО находится на постоянном контроле, в этом я вас уверяю, - взял слово министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Егор ВИРКОВ. - Мы создали, учитывая замечания, мобильные бригады. На контроле каждая контейнерная площадка. Вместе с тем ряд кадровых решений принят по результатам работы. Точечных проблем накопилось много, кардинально решаем.

- В случае, если порядок не будет наведён, меняйте руководство компании, - подвёл итог первый заместитель губернатора Дмитрий ДЕНИСОВ. - Нужно уже на другом уровне разговор вести.

Напомним, что с января вывозом мусора занимается Калужский региональный экологический оператор.

Уважаемые читатели, а вовремя ли у вас вывозят мусор? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: жкх мусор егор вирков дмитрий денисов
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