Вывоз мусора: оператор ответил на самые распространенные вопросы

28.02.2019 15:57 159

Как мы уже рассказывали, в феврале 2019 года жители Калужской области впервые получили объединенный платежный документ. В нём сразу две квитанции: за услуги Фонда капитального ремонта и Калужского регионального экологического оператора. У некоторых в платежке оказался ещё и третий поставщик услуг - водоканал. В связи с этим возникло множество вопросов. В «КРЭО» организовали службу по приему. И в четверг, 28 февраля, там опубликовали самые распространенные вопросы посетителей и ответы на них.

Вопрос: Я получил объединенный платежный документ, где, помимо строки «услуга по обращению с Твердыми коммунальными отходами (ТКО)», содержится «взнос на капитальный ремонт». Почему два платежных документа объединили в один?

Ответ: Между ГП «КРЭО» и ООО «ОИРЦ» заключен договор на оказание услуг по расчету, начислению платежей за коммунальные услуги по обращению с ТКО, распечатке, адресной доставке платежных документов потребителям, сбору и учету платежей, формированию и актуализации базы данных на территории Калужской области. Для удобства граждан информация об оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО была включена в объединенный платежный документ (далее – ОПД) наряду с информацией о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов Калужской области. В ОПД для индивидуальных жилых домов включены сведения об услугах, оказываемых ГП «Калугаоблводоканал».

Форма ОПД соответствует рекомендациям Минстроя России, а также содержит штрих-код для каждой организации, что позволяет сохранить за плательщиком право выбора оплачиваемой услуги.

Вопрос: Что делать, если квитанция содержит неверные данные (о площади помещения, о количестве проживающих, реквизитах плательщика и пр.)

Ответ: В случае получения квитанции, содержащей данные, подлежащие корректировке, необходимо обратиться в адрес ГП «КРЭО» с письменным заявлением о внесении изменений в платежный документ. К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие обоснованность внесения таких изменений.

Вопрос: Я с Вашей организацией не заключал договор. На каком основании я должен оплачивать услугу по обращению с ТКО?

Ответ: На территории Калужской области с 01.01.2019 единственной организацией, оказывающей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» является государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор (ГП «КРЭО»). В силу части 6 статьи 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами заключаются на неопределенный срок в соответствии с типовым договором, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156. Заключение договора в письменной форме не требуется. С текстом договора можно ознакомиться на сайте ГП КРЭО.

Вопрос: Откуда взялась «услуга по обращению с ТКО», если раньше она отсутствовала?

Ответ: Ранее в состав Вашего платежного документа включалась оплата за вывоз твердых бытовых отходов. С 01.01.2019 услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов исключена из состава работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и соответственно из состава платы за жилищную услугу. С 01.01.2019 в отдельный платежный документ выделена «услуга по обращению с ТКО», которая теперь отнесена к числу коммунальных.

Вопрос: Что делать, если я получил две квитанции, содержащие строку «услуга по обращению с ТКО»: одну от управляющей компании (либо ТСЖ), другую – от ГП «КРЭО», объединенную с капремонтом? По какой квитанции нужно совершить платеж, чтобы он дошел до исполнителя услуг?

Ответ: На территории Калужской области с 01.01.2019 единственной организацией, оказывающей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» является государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор (ГП «КРЭО»). В силу части 6 статьи 157.2 ЖК РФ договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между собственником помещения в многоквартирном доме и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается на неопределенный срок в соответствии с типовым договором, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156. Заключение договора в письменной форме не требуется.

На сегодняшний день ни одной управляющей компанией или товариществом собственников жилья не заключен с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО, поэтому ГП «КРЭО» направляет в адрес собственников ТКО квитанции за фактически оказанные услуги с 01.01.2019, по которым уплаченные денежные средства будут непосредственно поступать на расчетный счет регионального оператора.

Управляющие компании, осуществляющие свою деятельность на территории города Калуги, не вправе включать коммунальную услугу «Обращение с ТКО» в квитанции, направляемые в адрес жителей.

В случае обнаружения в квитанции на оплату, выпущенной Вашей управляющей компанией, коммунальной услуги «обращение с ТКО» просим Вас обратиться в ГЖИ КО по телефону 8-800-450-01-01 с целью оперативного реагирования по факту нарушения Ваших прав.

Вопрос: Сохраняются ли какие-либо льготы при оплате услуги по обращению с ТКО?

Ответ: Поскольку услуга по обращению с ТКО является коммунальной, то в случае ее оплаты применяются все те же льготы, что и предусмотрены для Вас при оплате других коммунальных услуг. Для их получения необходимо обратиться в органы социальной защиты по Вашему месту жительства.

Это только часть вопросов, которые задают посетители офиса ГП «КРЭО». Более подробную информацию Вы можете узнать на официальном сайте ГП «КРЭО».

Дополнительная информация

Если потребуется дополнительная консультация или разъяснения, то приходите:

в г. Калуга на ул. Ленина, 15,

в г. Обнинске на ул. Калужская, 16а ,

в г. Сухиничи на ул. Ленина, 104, 1 этаж,

в г. Киров на ул. Пролетарская, 36б, оф. 7, 2 этаж.

В Калужской области на базе ГЖИ создана «горячая линия» для обращений граждан по вопросам внедрения новой системы обращения с ТКО: 8-800-450-01-01

Кроме того, жители области могут обращаться по следующим телефонам:

по платежам за ТКО - 8-800-100-37-68;

по вопросам заключения договоров - (484) 55-41-22; (4842) 22-26-21; (4842)79-92-59

по несвоевременному вывозу ТКО - (4842) 53-12-64

ГЖИ Калужской области - 8-800-450-01-01, (4842) 27-77-77;

диспетчерская министерства строительства и ЖКХ Калужской области - (4842)56-56-02

В связи с загруженностью колл-центров по вопросам обращения с отходами обращаться также можно на дополнительные электронные адреса: