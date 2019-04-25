Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю

Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.

В номере нашей газеты от 10 апреля вышла статья «Троянский лифт». Напомним, что речь в ней шла о ситуации в доме по адресу: ул. Московская, 65/1.

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К нам в редакцию обратился один из жильцов этого дома, Александр Дмитриевич, и рассказал, что в 2002 году (пятиэтажка на 7 подъездов построена в 1998-м) в третьем подъезде установили лифт. И всё было нормально до тех пор, пока в стране не ввели систему взносов за капремонт, которая для домов, оборудованных лифтом, предусматривает повышенный тариф. Как выяснилось, согласно жилищному кодексу лифт, даже если он имеется лишь в одном подъезде, является общедомовым имуществом, а значит, оплачивать «обременённые» квитанции за капремонт должны все жильцы. Для решения этого вопроса самими жителями необходимо согласие на консервацию лифта 100% жильцов, что в данной ситуации практически нереально.

История с продолжением

В прошлый раз нам не удалось получить оперативного комментария главы управляющей компании — ООО «МЖД Московского округа», поскольку в это время Любовь КОЧУБЕЕВА была в отпуске. Однако после выхода газеты она сама позвонила в редакцию и выразила недовольство опубликованной статьёй, а также рассказала, как видит сложившуюся ситуацию.

— В этой квартире в третьем подъезде я уже не живу и даже в ней не прописана, хотя, действительно, у меня есть там доля собственности. Но квартира находится на втором этаже, и лифтом никто не пользуется — и я, и мои дети, которые сейчас там живут, ходим пешком: мы бы на вызов лифта больше времени потратили. Я тоже оплачиваю квитанции за капремонт с повышенным тарифом, как и большинство жителей дома. И, действительно, чтобы решить этот вопрос и законсервировать подъёмник, необходимо согласие 100% собственников: это закон, и я тут ничего не могу поделать. Но люди, которые лифтом пользуются, такой протокол никогда не подпишут — они уже в том возрасте, когда тяжело подниматься пешком не то что на 5-й, а даже на 3-й этаж. Можно сказать, что это законодательный пробел. Да, кто-то когда-то этот подъёмник здесь поставил, но ведь это сделала не управляющая компания. Так что у меня в этой ситуации никакого конфликта интересов быть не может. И когда жильцы готовили протокол собрания, чтобы отказаться от лифта, наша квартира проголосовала «за», потому что мы тоже не хотим этого повышенного тарифа. Причём я встречалась с теми, кто пользуется лифтом, разговаривала с ними, пыталась убеждать, вносила несколько предложений, но они сказали: нет, мы будем голосовать против. И, да, взносы идут, но ведь это вовсе не означает, что при капремонте обязательно будут производить какие-то работы с лифтом, здесь как раз скорее всего большинство собственников будет выступать против. А значит, накопленные с учётом повышенного тарифа деньги можно будет направить, к примеру, на ремонт крыши. Мы платим немного больше, но всё равно в итоге эти средства пойдут на ремонт конкретного дома, а поскольку лифт, скорее всего, при ремонте менять не будут, то рано или поздно он просто перестанет работать. Так что нужно было вникнуть в суть, а не слушать эмоции.

Эта статья была опубликована в №17 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.