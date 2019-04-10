Лифт раздора: за удобство одних платят все

Калужский дом по адресу Московская, 65/1, кажется вполне заурядным: обычная 7-подъездная пятиэтажка 1998 года постройки. Но если посмотреть на него со стороны двора, то в глаза, пусть и не сразу, всё же бросается одна странность — на фасаде одного из подъездов видна шахта лифта.

Подъезд с привилегиями

Разумеется, в проекте никакого лифта здесь не было, дома высотой до 5 этажей очень редко оборудуются подъёмниками. Выяснилось, что лифт появился лишь в 2002 году. Вообще, дом этот строился как ведомственный, заказчиком выступал завод «Калугапутьмаш», он же впоследствии и выполнил работы по установке лифта в 3-м подъезде, где жили руководители предприятия. По словам Александра Дмитриевича, одного из жильцов дома, долгое время подъёмник не эксплуатировался и о нём как-то забыли, но даже после запуска первое время он никого не смущал.

Все за одного

Как известно, 1 января 2014 года было решено, что россияне должны платить взносы во вновь созданный Фонд капитального ремонта. И первые два года для жильцов этого дома всё было стандартно, однако уже в конце 2016-го они получили квитанции, на обороте которых значилось: пользователи лифта теперь будут платить по повышенному тарифу. И, действительно, следующая платёжка содержала уже совсем другие цифры. Конечно, люди начали возмущаться: переплачивать из-за лифта, которым пользуются жители только 3-го подъезда, никто не желал. Домовой актив стал созывать собрание и собирать подписи за исключение лифта из общедомового имущества. 94 квартиры из 112 высказались «за». Протокол собрания отнесли в управляющую компанию — ООО «МЖД Московского округа», но там в ответ лишь сослались на Жилищный кодекс, который требует для решения этого вопроса согласия 100% жильцов. То есть и совершенно незаинтересованных в этом обитателей привилегированного 3-го подъезда.

Тот самый лифт.

Есть и ещё одна деталь: по словам Александра Дмитриевича, к одной из квартир в этом самом подъезде имеет отношение директор управляющей компании — Любовь Михайловна Кочубеева. Получить у неё оперативный комментарий не удалось, однако один из находящихся в открытом доступе электронных справочников подтверждает, что некая Кочубеева Л. М. действительно проживает по адресу Московская, 65.

Идите в суд

Началось хождение по инстанциям. Обращения и запросы были направлены в министерство строительства и ЖКХ, жилищную инспекцию, горуправу, Фонд капитального ремонта… Ответы приходили, как под копирку: лифт, обслуживающий более одной квартиры, является общедомовым имуществом, и, соответственно, платить за него должны все жильцы.

Вопрос попытался решить замгубернатора Геннадий Новосельцев, но собранная им комиссия из представителей тех же ГЖИ, минстроя и Фонда капремонта хотя и согласилась с несправедливостью самой ситуации, но всё же законного выхода из правового тупика предложить не смогла. Лифт не получается ни демонтировать, ни законсервировать, ни вывести из состава общедомового имущества. Недовольным предлагают обращаться в суд, но большая часть жителей дома — пенсионеры, которые не готовы тянуть длительную и выматывающую тяжбу, к тому же с весьма туманными перспективами. А между тем в текущем году тарифы на капремонт вновь поднялись и теперь составляют 7,33 рубля с жильцов дома без лифта и 8,36 рубля для оборудованных лифтом зданий.

Комментарий специалиста

Прокомментировать этот конфликт мы попросили Уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

— Полагаю, что затронутый вопрос может быть решён только посредством ­внесения изменений в действующее законодательство.

Поскольку органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которыми устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, мною направлено обращение губернатору Калужской области с просьбой рассмотреть вопрос о возможности установления в Калужской области минимального размера взноса на капитальный ремонт для собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором отсутствует лифтовое оборудование, в размере, равном размеру взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.