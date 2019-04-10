Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Четверг, 11 апреля
$ 64.74 0.04
72.95 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Лифт раздора: за удобство одних платят все

10.04.2019 21:30 0 1306 Даниил Марченко
Лифт раздора: за удобство одних платят все

Калужский дом по адресу Московская, 65/1, кажется вполне заурядным: обычная 7-подъездная пятиэтажка 1998 года постройки. Но если посмотреть на него со стороны двора, то в глаза, пусть и не сразу, всё же бросается одна странность — на фасаде одного из подъездов видна шахта лифта.

Подъезд с привилегиями

Разумеется, в проекте никакого лифта здесь не было, дома высотой до 5 этажей очень редко оборудуются подъёмниками. Выяснилось, что лифт появился лишь в 2002 году. Вообще, дом этот строился как ведомственный, заказчиком выступал завод «Калугапутьмаш», он же впоследствии и выполнил работы по установке лифта в 3-м подъезде, где жили руководители предприятия. По словам Александра Дмитриевича, одного из жильцов дома, долгое время подъёмник не эксплуатировался и о нём как-то забыли, но даже после запуска первое время он  никого не смущал.

Все за одного

Как известно, 1 января 2014 года было решено, что россияне должны платить взносы во вновь созданный Фонд капитального ремонта. И первые два года для жильцов этого дома всё было стандартно, однако уже в конце 2016-го они получили квитанции, на обороте которых значилось: пользователи лифта теперь будут платить по повышенному тарифу. И, действительно, следующая платёжка содержала уже совсем другие цифры. Конечно, люди начали возмущаться: переплачивать из-за лифта, которым пользуются жители только 3-го подъезда, никто не желал. Домовой актив стал созывать собрание и собирать подписи за исключение лифта из общедомового имущества. 94 квартиры из 112 высказались «за». Протокол собрания отнесли в управляющую компанию — ООО «МЖД Московского округа», но там в ответ лишь сослались на Жилищный кодекс, который требует для решения этого вопроса согласия 100% жильцов. То есть и совершенно незаинтересованных в этом обитателей привилегированного 3-го подъезда.

Тот самый лифт.

Есть и ещё одна деталь: по словам Александра Дмитриевича, к одной из квартир в этом самом подъезде имеет отношение директор управляющей компании — Любовь Михайловна Кочубеева. Получить у неё оперативный комментарий не удалось, однако один из находящихся в открытом доступе электронных справочников подтверждает, что некая Кочубеева Л. М. действительно проживает по адресу Московская, 65.

Идите в суд

Началось хождение по инстанциям. Обращения и запросы были направлены в министерство строительства и ЖКХ, жилищную инспекцию, горуправу, Фонд капитального ремонта… Ответы приходили, как под копирку: лифт, обслуживающий более одной квартиры, является общедомовым имуществом, и, соответственно, платить за него должны все жильцы.

Вопрос попытался решить замгубернатора Геннадий Новосельцев, но собранная им комиссия из представителей тех же ГЖИ, минстроя и Фонда капремонта хотя и согласилась с несправедливостью самой ситуации, но всё же законного выхода из правового тупика предложить не смогла. Лифт не получается ни демонтировать, ни законсервировать, ни вывести из состава общедомового имущества. Недовольным предлагают обращаться в суд, но большая часть жителей дома — пенсионеры, которые не готовы тянуть длительную и выматывающую тяжбу, к тому же с весьма туманными перспективами. А между тем в текущем году тарифы на капремонт вновь поднялись и теперь составляют 7,33 рубля с  жильцов дома без  лифта и 8,36 рубля для оборудованных лифтом зданий.

Комментарий специалиста

Прокомментировать этот конфликт мы попросили Уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова.

— Полагаю, что затронутый вопрос может быть решён только посредством ­внесения изменений в действующее законодательство.

Поскольку органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которыми устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, мною направлено обращение губернатору Калужской области с просьбой рассмотреть вопрос о возможности установления в Калужской области минимального размера взноса на капитальный ремонт для  собственников помещений, имеющих выход в подъезд, в котором отсутствует лифтовое оборудование, в размере, равном размеру взносов на капитальный ремонт для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием.

Эта статья была опубликована в №15 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Даниил Марченко 
Тэги: недвижимость жкх коммуналка
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Палаты Макарова собираются расселить 08.04.2019 10:20

«Жульё, отдайте жильё»: калужские обманутые дольщики митинговали в Москве 04.04.2019 14:30

«Красивый самострой» на Плеханова помиловали 02.04.2019 11:53

Вписать невписуемое: чиновники не знают, как спрятать «небоскрёб» на Воронина 22.03.2019 08:52

«Просто жуть какая-то»: архитекторы высказались о раскраске фасадов в Калуге 20.03.2019 14:33

Народные новости
839 1
Тарасов Никита
2895 3
ajax
1527 1
Скорбящий

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 апреля, 14:00
Тотальный диктант
Калуга
пт 19 апреля, 09:30
Фестиваль старинной музыки
Калуга
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров
сб 20 апреля, 16:00
Библионочь «Театр и книга»
Библиотека им. В.Г. Белинского

Для детей

чт 11 апреля, 12:30
Честно-честно! Цирк, и только цирк!
Орион, КЗТА
сб 13 апреля, 11:00
Спектакль «Принцесса Лазурной горы»
Калужский театр кукол
сб 13 апреля, 13:00
Большие секреты для маленьких театралов
Калужский областной драматический театр
вс 14 апреля, 14:00
«Инопланетный космический корабль»
Красная Звезда

Концерты

чт 11 апреля, 20:00
Концерт группы Gilead
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 12 апреля, 19:00
Группа "САДко". "Я нарисую дом"
Арена КТЗ, ДК
пт 12 апреля, 19:30
Концерт аргентинского танго-дуэта La Melincu
Villagio
сб 13 апреля, 15:00
Концерт «Европейский романтизм в музыке и живописи»
Калужский музей изобразительных искусств

Кино

Потерянное звено
Дамбо
Щенячий патруль: Мегащенки
Шазам!
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Газэнергобанк запустил обновленную версию интернет-банка и мобильного приложения.

04 апр 2019 12:50
Новости компаний

Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

«Ростелеком» развернул Wi-Fi в отделениях «Газэнергобанка» в Калужской области

Макснет запускает новую линейку тарифов «Онлайн!» — больше, чем просто Интернет!

«Фестивали профессий» прошли в Калуге и Обнинске

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Ничего не поменялось
 258
Стало хуже
 225
Стало лучше
 19
Не знаю, не обращал внимания
 38
Всего проголосовало: 540
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Куда вложить 1 000 000 рублей чтобы заработать - ТОП 9 способов

Возможно ли добиться справедливости при несогласии с неправомерным вердиктом налоговой? Что пишут в нормативных документах и какова реальная ситуация?

В какой страховой компании лучше работать?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.