Адское пекло: у калужанки посчитали батареи

Как мы уже рассказывали, жильцы дома № 54 по улице Максима Горького в Калуге всю зиму жаловались в управляющую компанию на жару в своих квартирах. В тех помещениях, где было зафиксировано превышение температуры, предложили срезать несколько секций радиаторов отопления в разгар отопительного сезона. Испугавшись, что следующая зима может быть холодной, люди перестали обращаться в управляющую компанию. Не сдалась только пенсионерка Ирина БАРАБАЩУК. Она требует перерасчёта отопления, так как всю зиму живёт с открытыми окнами.
- Я фактически топлю улицу, - говорит Ирина Геннадьевна.
После этого она стала получать уведомления от управляющей компании с требованием впустить в свою квартиру сантехников для проведения работ.
Пенсионерка написали жалобы в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию, заявление в полицию.
На днях вместе с сотрудником жилищной инспекции в квартиру калужанки пришли и представители управляющей компании.
Специалист жилинспекции Юрий БУРСУК сразу объяснил, что явился выяснить, действительно ли в квартире «перетоп».
- Сейчас мы разберёмся, - сказал он. - Давайте измерим температуру в большой комнате. Управляющая компания прислала вам уведомление, что в случае, если количество приборов будет превышать норму, то она, возможно, демонтирует часть из них.
Юрий Бурсук зачитал калужанке постановление Госстроя о правилах эксплуатации многоквартирных домов.
Каждую его фразу и замечание пенсионерки комментировали сотрудники ЖРЭУ № 14.
- Общедомовым имуществом мы распоряжаемся, - заявляла сотрудница УК Екатерина Макарова.
- Я не согласна! – ответила на это пенсионерка.
- Не согласна? Тогда мы будем обращаться в суд. У многих жителей наращены секции, - пояснила Макарова.
- Вот у кого наращены, у того и срезайте!
- Вы ведь хотите, чтобы у вас было комфортно?
- А платить сколько буду?
- Платить вы будете столько же!
Представители управляющей компании заявили, что по фотографии в нашем издании они определили, что у пенсионерки в одной из комнат наращены батареи.
Фотография этой комнаты смутила представительниц УК.
Пока женщины пререкались, абсолютно спокойный специалист жилинспекции измерил температуру в комнате, она составила + 25,6 градуса.
Заодно он сосчитал батареи.
Из-за жары в квартире стали гибнуть цветы.
- Ну, и где они наращены? Вы же сами говорили: «Она нарастила!» - обратился Юрий Бурсук к представительницам УК.
- Она нас не впускала!
- Мы увидели, что они наращены на фотографии.
- Я не утверждала, - сразу стали оправдываться женщины.
Ирина Геннадьевна напомнила, что не пускала представителей УК, потому что они ломились к ней в дверь.
- Мы к вам не ломились! Мы стояли у вас под дверью и упрашивали открыть! И вы говорили нам через дверь: «Приходите в другой раз». Это хамство и свинство, - заявила Екатерина Макарова.
- Почему я буду срезать секции, которые у меня стоят по закону? Почему? – спрашивала у присутствующих пенсионерка.
- Чтобы нормализовать подачу тепла. Иначе не жалуйтесь на «перетоп», - отвечали представительницы УК.
- Я не понимаю! – ответила пенсионерка.
- Вот именно! Вы не понимаете. С этого и надо было начинать. Как человек, который не является специалистом в этой области, может... - отчитывала пенсионерку Екатерина Макарова.
- Так, у меня всё. Вопросы есть? – прервал распалившихся женщин сотрудник жилинспекции.
- Меня интересует один вопрос: наращивались ли батареи, - обратилась к нему пенсионерка.
В это время из кухни вышла её пожилая мама, она стала объяснять, что вся эти история помотала двум уже немолодым женщинам нервы.
- Не пугайте вы их, - обратился Юрий Бурсук к представителям УК. - Я вам сказал, что не наращены. Давайте я вам просто объясню: если батареи не наращены - они штатные и в квартире есть «перетоп», то срезать батареи не надо, надо регулировать систему отопления!
- Наконец-то! Спасибо! – хором заговорили пожилые калужанки.
Сотрудницы УК заявили, что регулятор системы отопления стоит аж 45 тысяч рублей.
- 4000 рублей! Давайте поспорим, - ответил Бурсук и вместе с представительницами УК покинул квартиру...
Уважаемые читатели, а в ваших домах комфортная температура? Расскажите в комментариях!
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