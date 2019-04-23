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Адское пекло: у калужанки посчитали батареи

23.04.2019 16:25 8 1067 Елена Французова, Фото автора.
Адское пекло: у калужанки посчитали батареи

Как мы уже рассказывали, жильцы дома № 54 по улице Максима Горького в Калуге всю зиму жаловались в управляющую компанию на жару в своих квартирах. В тех помещениях, где было зафиксировано превышение температуры, предложили срезать несколько секций радиаторов отопления в разгар отопительного сезона. Испугавшись, что следующая зима может быть холодной, люди перестали обращаться в управляющую компанию. Не сдалась только пенсионерка Ирина БАРАБАЩУК. Она требует перерасчёта отопления, так как всю зиму живёт с открытыми окнами.

- Я фактически топлю улицу, - говорит Ирина Геннадьевна.

После этого она стала получать уведомления от управляющей компании с требованием впустить в свою квартиру сантехников для проведения работ.

Пенсионерка написали жалобы в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию, заявление в полицию.

На днях вместе с сотрудником жилищной инспекции в квартиру калужанки пришли и представители управляющей компании.

Специалист жилинспекции Юрий БУРСУК сразу объяснил, что явился выяснить, действительно ли в квартире «перетоп».

- Сейчас мы разберёмся, - сказал он. - Давайте измерим температуру в большой комнате.  Управляющая компания прислала вам уведомление, что в случае, если количество приборов будет превышать норму, то она, возможно, демонтирует часть из них.

Юрий Бурсук зачитал калужанке постановление Госстроя о правилах эксплуатации многоквартирных домов.

Каждую его фразу и замечание пенсионерки комментировали сотрудники ЖРЭУ № 14.

- Общедомовым имуществом мы распоряжаемся, - заявляла сотрудница УК Екатерина Макарова.  

- Я не согласна! – ответила на это пенсионерка.

- Не согласна? Тогда мы будем обращаться в суд. У многих жителей наращены секции, - пояснила Макарова.

- Вот у кого наращены, у того и срезайте!  

- Вы ведь хотите, чтобы у вас было комфортно?

- А платить сколько буду?

- Платить вы будете столько же!

Представители управляющей компании заявили, что по фотографии в нашем издании они определили, что у пенсионерки в одной из комнат наращены батареи.


Фотография этой комнаты смутила представительниц УК.

Пока женщины пререкались, абсолютно спокойный специалист жилинспекции измерил температуру в комнате, она составила + 25,6 градуса.

Заодно он сосчитал батареи.


Из-за жары в квартире стали гибнуть цветы.

- Ну, и где они наращены? Вы же сами говорили: «Она нарастила!» - обратился Юрий Бурсук к представительницам УК.

- Она нас не впускала!

- Мы увидели, что они наращены на фотографии.

- Я не утверждала, - сразу стали оправдываться женщины.

Ирина Геннадьевна напомнила, что не пускала представителей УК, потому что они ломились к ней в дверь.  

- Мы к вам не ломились! Мы стояли у вас под дверью и упрашивали открыть! И вы говорили нам через дверь: «Приходите в другой раз». Это хамство и свинство, - заявила Екатерина Макарова.  

- Почему я буду срезать секции, которые у меня стоят по закону? Почему? – спрашивала у присутствующих пенсионерка.

- Чтобы нормализовать подачу тепла. Иначе не жалуйтесь на «перетоп», - отвечали представительницы УК.

- Я не понимаю! – ответила пенсионерка.

- Вот именно! Вы не понимаете. С этого и надо было начинать. Как человек, который не является специалистом в этой области, может... - отчитывала пенсионерку Екатерина Макарова.

- Так, у меня всё. Вопросы есть? – прервал распалившихся женщин сотрудник жилинспекции.  

- Меня интересует один вопрос: наращивались ли батареи, - обратилась к нему пенсионерка.

В это время из кухни вышла её пожилая мама, она стала объяснять, что вся эти история помотала двум уже немолодым женщинам нервы.  

- Не пугайте вы их, - обратился Юрий Бурсук к представителям УК. - Я вам сказал, что не наращены.  Давайте я вам просто объясню: если батареи не наращены - они штатные и в квартире есть «перетоп», то срезать батареи не надо, надо регулировать систему отопления!

- Наконец-то! Спасибо! – хором заговорили пожилые калужанки.

Сотрудницы УК заявили, что регулятор системы отопления стоит аж 45 тысяч рублей.

- 4000 рублей! Давайте поспорим, - ответил Бурсук и вместе с представительницами УК покинул квартиру...

Уважаемые читатели, а в ваших домах комфортная температура? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Елена Французова 
Фото автора.
Тэги: коммуналка жкх фоторепортаж
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