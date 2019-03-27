«Жарко? Срежем батареи»: история одного переполоха в пятиэтажке

Грохот и крики в 10 утра переполошили весь первый подъезд.
У двери его жительницы Ирины Геннадьевны топтались мужчины и требовали, чтобы она впустила их в свою квартиру: «Открывайте! Мы пришли срезать батареи!»
— Я сейчас вызову полицию и журналистов! — кричала им через дверь испуганная пенсионерка.
Потарабанив в дверь минут 25, незваные гости ушли.
Африка по-калужски
Пятиэтажка на Никитина, 54, выделяется на фоне серых хрущёвок ярким цветом. Сразу видно, что здесь сделали капремонт, в рамках которого утеплили фасад.
— Большинство жильцов были против утепления дома, — говорит местная жительница Алла. — Но нам сказали: «Не будет утепления, не будет и ремонта крыши». Были вынуждены согласиться. Поставили в подвале счётчик на тепло. А потом начался отопительный сезон, и мы забыли про нормальную жизнь. В квартирах жарко, как в Африке.
— Мы живём практически с открытыми окнами — иначе дышать невозможно. У нас маленький ребёнок — всё равно открываем, — добавляет её соседка Татьяна Анатольевна.
Жильцы многоэтажки пытались выяснить, нельзя ли отрегулировать подачу тепла в дом.
— Оказалось, что у нас стоит такой счётчик, который не позволяет это сделать , — объясняет пенсионерка.
— Написали жалобу в УК о том, что мы топим улицу, попросили сделать перерасчёт за сумасшедшее отопление, — рассказывает Алла. — К нам приходили, сделали замеры. А 16 января меня лично пригласили в УК и сказали, что, поскольку в наших квартирах жарко, они придут и срежут нам батареи.
— У меня батареи стоят с тех пор, как дом был построен, — по техническим нормам. Мы ничего не наращивали. Что это за решение вопроса? — удивляется Татьяна Анатольевна.
Угрозы испугали жильцов, обращаться с жалобами перестали все, кроме Ирины Барабащук. К ней-то и заявились представители управляющей компании.
Нечем дышать
В квартире у Ирины Геннадьевны температура не опускается ниже 27 градусов. Здесь даже с открытыми окнами душно.
— У нас постоянный перетоп. Писала заявления о том, что его обязаны устранить, — говорит пенсионерка.
Она вспоминает, как к ней тут же пришли представители УК и дали бумагу, где содержалось предупреждение о том, что в её квартире срежут батареи. Растерявшаяся женщина её подписала.
— На следующий день пришла к ним и сказала, что не позволю срезать батареи. Это можно будет сделать только по решению суда. Батареи в моей квартире установили 50 лет назад, государственная инспекция их приняла. Для того чтобы срезать у меня секции, коммунальщики обязаны слить полдома. На каком основании во время отопительного сезона люди будут мёрзнуть? Сколько секций батареи на 1 кв. метр нужно? Все эти вопросы я задала представителям УК, но ответа так и не получила. Мне их юрист сказала лишь: «Жарко? Мы спилим вам секции!»
Ирина Геннадьевна обратилась в правозащитные организации.
Напоследок она показывает счета:
— Плачу за отопление по 3200 рублей в месяц. В квартире от жары задыхаюсь.
Жители дома, обращаясь в УК, были уверены, что коммунальщики помогут им решить проблему.
— Есть же новые радиаторы отопления с краном регулировки температуры! — говорят они.
— Такого отношения мы не ожидали. Ведь платим этим людям за их работу, а что получаем в ответ?
«Срезать будем»
В ЖРЭУ № 14 нам дали официальный комментарий, подтвердив, что превышение температуры зафиксировано.
— Для обеспечения нормативной температуры в жилых помещениях дома произведено шайбирование тепловых сетей. Однако выполнение данной работы не привело к должному результату.
Для нормализации температуры в квартире Барабащук необходим демонтаж нескольких секций радиаторов отопления, расположенных внутри квартиры, в комнатах, где превышена нормативная температура.
В ЖРЭУ утверждают также, что в квартиру к женщине никто не ломился, сотрудники лишь пришли выполнять свою работу.
— Конфликт имеется только с собственником этой квартиры, остальные собственники дома доступу в их жилые помещения никогда не препятствовали.
ЖРЭУ № 14 собирается обращаться в суд с требованием доступ в квартиру обеспечить, поскольку внутридомовая система отопления является общим имуществом.
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