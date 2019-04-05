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Адское пекло: война разгорается между управляющей компанией и пенсионеркой

05.04.2019 15:04 0 210 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Адское пекло: война разгорается между управляющей компанией и пенсионеркой

Как мы уже рассказывали, жильцы дома № 54 по улице Максима Горького в Калуге всю зиму жалуются в управляющую компанию на жару в своих квартирах. В тех помещениях, где было зафиксировано превышение температуры, предложили срезать несколько секций радиаторов отопления в разгар отопительного сезона. Испугавшись, что следующая зима может быть холодной, люди перестали обращаться в управляющую компанию. Не сдалась только пенсионерка Ирина БАРАБАЩУК. Она требует перерасчёта отопления, так как всю зиму живёт с открытыми окнами.

- Я фактически топлю улицу, - говорит Ирина Геннадьевна.

Теперь она регулярно получает уведомления от управляющей компании с требованием впустить в свою квартиру сантехников для проведения работ.

- Я написала жалобы в прокуратуру, государственную жилищную инспекцию, заявление в полицию, - рассказывает женщина. – Мне устроили психологическую травлю. Получила очередное письмо, что 5 апреля мне срежут батареи в 10 утра. Я ждала, нервничала, никто не пришёл.

Мы стоим с Ириной Геннадьевной у дома. Периодически к разговору присоединяются другие жильцы.

- Зря мы этот капремонт затеяли! – вздыхает Алла Александровна. - Душно. В квартирах сухой воздух. Встретила парня из 62 квартиры, хотел поставить счётчик на батарею, оказалось, что нельзя.

- Я с самого начала была против, - добавляет Татьяна. – У меня стало только хуже.

Жильцы утверждают, что большинство из них были против утепления дома, но им якобы заявили, что без этого капремонт крыши невозможен. В итоге они были вынуждены подписать документы.


В эту зиму крыша дома, как никогда до этого, заросла сосульками. Сбивая их, коммунальщики повредили козырёк над подъездом.


А заодно разбили лавочку.

- В управляющей компании мне выдали документ, что по состоянию на 28 марта превышение температуры зафиксировано только в четырёх жилых помещениях, в том числе и в моей квартире. Ко мне 28 марта никто не приходил. Утверждают, что перетоп является следствием увеличения секций радиаторов отопления. Я спросила у инженера УК, как они определили, что у меня наращены батареи, когда они их даже не осматривали. Мне ответили: «Мы по фотографии в газете это увидели!» То есть без экспертизы, по фотографии!

- Я решила заказать экспертизу, чтобы доказать, что у меня не наращено ни одной секции! – рассказала Ирина Барабащук. - Это угловая комната, в ней по норме должно быть больше батарей.  Живу в доме 50 лет. Многие жильцы эти батареи срезали, так как они установлены в углу, это неудобно. Те, кто сделал это до утепления, мёрзли, у них начала плесневеть стена. Там по нормам должна быть батарея. В УК нам дали технические нормы по СанПиНу. Я всё измерила у себя, у меня всё по нормам. Я буду сражаться до конца.

- Когда мы открываем окна, то по сути отапливаем улицу, наши деньги уходят на ветер. А ведь когда обшивали дом, нам говорили, что это приведёт к энергосбережению! – вспоминает пенсионерка.


В квартире калужанки круглый год Африка.

Пенсионерка показывает нам заявление жильцов дома с требованием сделать перерасчёт тепла, его подписали 22 человека.

- Я общалась с жителями дома на Горького, 41. Взяла квитанцию жительницы, у которой квартира по площади такая же, как и у меня. Она платит за отопление 2007 рублей за месяц, я - 3307 рублей!  

За отопление в месяц Ирина Барабащук отдала 3307 рублей...

... а в соседнем доме за такую же площадь заплатили на треть меньше.

Но не все жильцы дома считают, что стало хуже. В редакцию звонил разгневанный житель квартиры № 53.

- Вы пишите фейковые новости! – кричал в трубку человек, представившийся Сергеем МЕЛЬНИКОВЫМ. – После утепления дома стало лучше. Пусть у неё срезают батареи, нечего было их наращивать.

В ЖРЭУ № 14 заявляют, что сейчас готовят документы, чтобы подать в суд на пенсионерку. Они уверены, что женщина нарастила батареи.

- Она уже два раз не пустила сантехников в свою квартиру, - говорит юрист ЖРЭУ. - Мы это фиксируем для суда.

- УК - это подрядная организация, которую мы нанимаем, и она не в праве распоряжаться общедомовой собственностью, - считает пенсионерка. – Ремонтировать, да, должны, а вот срезать – портить общедомовое имущество - не позволю. Срезают они батареи бесплатно. А если потом у меня будет холодно, то установка радиаторов будет стоить денег.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: фоторепортаж коммуналка жкх
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