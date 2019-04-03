Из-за наших денег развязали войну

Конфликт, разгоревшийся в феврале между тремя управляющими компаниями Калуги и Региональным оператором, и не думает стихать. Напомним: суть разногласий заключается в том, что и УК, и Регоператор утверждают, что именно они должны выставлять жителям квитанции за вывоз ТКО.

Из-за чего сыр-бор?

— Платить нужно тому, кто оказывает услугу — Региональному оператору! — пишет в социальных сетях начальник Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. Он достаточно активно участвует в «мусорных» баталиях, которые периодически возникают в Интернете. — Управляющие компании получили предписание ГЖИ о необходимости возврата полученных от населения сумм за обращение с ТКО!

По мнению Дулишковича, УК, выставившие свои квитанции, сделали это из меркантильных соображений.

— Парадокс ситуации в том, что УК хотят подержать деньги Регоператора на своём счёте. Вся война — из-за комиссии в 2,17%, — утверждает он.

Однако не все собеседники руководителя ГЖИ согласны с его позицией.

— Я, например, хочу оплачивать вывоз ТКО через свою управляющую компанию, и нас — целый дом, — говорит калужанка Василина МЕШКОВА. — Почему Региональный оператор не заключает с нашей УК договор, хотя документы давно поданы?

— Предоставьте Регоператору протокол общего собрания, которым вы уполномочили свою УК на заключение такого договора, внесите изменения в договор управления — и нет проблем, — отвечает на это начальник ГЖИ.

— Зачем такие сложности? — удивляется его собеседница. — Сейчас один пришёл и требует документы, завтра — другой. Это абсурд. Мы выбирали управляющую компанию для предоставления нам коммунальных услуг, и весь смысл сводился к «одному окну». Вывоз ТКО признан коммунальной услугой. По закону у меня договор с УК, и оператор не может обязать меня платить ему, если я плачу управляющей компании.

Я со своей стороны привела в дискуссии цитату из комментария, который мы получили от специалиста Тульского регионального экологического оператора. Как мы уже писали, в его регионе квитанции выставляют именно УК. Регоператор делает это только в том случае, если жители на общедомовом собрании проголосовали за прямые расчёты с оператором. Исключение — частный сектор и дома, находящиеся в непосредственном управлении.

На это Алексей Дулишкович ответил, что меня ввели в заблуждение и что Тульский регоператор так же, как и Калужский, работает с населением на основании прямых договоров.

Эксклюзивный конфликт

Мы не поленились и позвонили в Тулу ещё раз, теперь уже в местные издания. И убедились, что прав всё-таки наш источник, а не начальник областной ГЖИ. Кроме того, мы пообщались с журналистами ещё из нескольких регионов: Брянска, Курска, Орла, Смоленска, Нижнего Новгорода.

В Брянске, Нижнем и Смоленске платёжки за вывоз ТКО выставляют, как и в Тульском регионе, управляющие компании. В Курске действуют прямые расчёты с Регоператором.

— У нас область перешла на прямые расчёты ещё до начала реформы, — отметили курские коллеги, — поскольку были случаи, когда деньги, перечисленные управляющим компаниям, в них же и оседали.

Напрямую с Региональным оператором работают и в Орле. Правда, раньше там тоже не было посредников в лице управляющих компаний: вывозом отходов занимались другие организации.

Двойные квитанции за вывоз ТКО получили в феврале в Брянске — их выставили две компании. Решили проблему очень быстро.

Калужанам, ставшим должниками поневоле, о такой оперативности приходится только мечтать.

Долг мнимый?

— В прошлом месяце оплатила вывоз мусора по квитанции КРЭО, — пишет в социальных сетях калужанка Ирина Валерьевна. — В квитанции от управляющей компании уменьшила платёж на эту сумму. В итоге получила сегодня квитанцию от УК — там долг на 261 рубль. Молодцы, ребята! Разберитесь уже между собой. Хватит на плательщиках отыгрываться!

Алексей Дулишкович со своей стороны утверждает, что, если услуга оплачена Региональному оператору, то никакой задолженности быть не может:

— Мнимый долг за эту услугу перед УК ничего не значит.

Но по факту эта задолженность оказывается не такой уж и мнимой, а для некоторых категорий населения, например, ветеранов, многодетных, малоимущих и т. д. становится к тому же препятствием для получения субсидий и компенсаций по оплате услуг ЖКХ.

— Одно из условий получения льгот — полное отсутствие долгов по квитанциям ЖКУ, — разъясняет наша коллега, журналист одной из городских газет Ольга КОНОВАЛОВА. — Мне, по большому счёту, всё равно кому платить. Главное, чтобы мусор вовремя вывозили, а тариф не вырос внезапно и намного. Но для этих людей потеря компенсации за «коммуналку» из-за непоняток, кто кому должен, — реальная проблема. Неужели нельзя договориться мирно?

«Не позорьтесь!»

На прошлой неделе в конфликт вмешался губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. Он пригрозил управляющим компаниям, которые выставили за январь и февраль платёжки за вывоз мусора, лишением лицензии.

— Во-первых, я хотел бы сказать, чтобы люди не беспокоились. Конечно же, все эти деньги будут возвращены, — сказал глава региона на съезде депутатов 26 марта. — Мне понятен мотив, почему эти управляющие компании продолжают выставлять счета. Хотя бы два-три месяца, пока суд да дело, это, по сути, беспроцентный кредитный ресурс у них образуется. Все те, кто пошёл на эти неблаговидные поступки, будут лишены лицензии. А деньги через суд они вынуждены будут отдать. Я бы считал, что надо просто-напросто самим подумать и немедленно людям эти деньги вернуть и не позориться.

Руководители «непослушных» УК со своей стороны утверждают, что все средства, полученные от жильцов за вывоз ТКО, они в положенный срок перевели на счёт КРЭО. Однако Регоператор зачем-то вернул эти деньги назад управляющим компаниям. Все документы, подтверждающие данный факт, руководство УК готово представить публично.

Ошибочка вышла?

Впрочем, последнее слово в данном случае будет за Арбитражным судом Калуги, куда обратились с исковым заявлением управляющие организации. Первое заседание состоялось 19 марта. На нём стало известно, что суд принял документы к рассмотрению. Следующее заседание состоится 19 апреля. А до тех пор мусорная война будет продолжаться, и вскоре несколько тысяч калужан снова получат двойные квитанции.

Кстати, за февраль их выставила ещё одна калужская УК — ООО «Жилсервис плюс». Заместитель руководителя компании Юрий МАЛЬЦЕВ, печально известный своим криминальным жилищно-коммунальным прошлым, заверил нас, что это ошибка, и тем, кто оплатил вывоз ТКО по платёжке, которую прислала УК, обязательно сделают перерасчёт.

А в это время

Пока чиновники, регоператор и коммунальщики выясняют между собой отношения, жители Калуги и области всё чаще жалуются на плохую работу КРЭО. Свои слова люди подтверждают «живописными» фотографиями. Горы мусора можно наблюдать в некоторых районах Калуги (например, на улице Братьев Луканиных), Малоярославце, Людиново, Товарково.

Дозвониться до Калужского регоператора хотя бы по одному из его многочисленных телефонов пока не удалось ни нам, ни нашим читателям.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекрёсток» от 03.04.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.