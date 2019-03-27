«Вернуть деньги и не позориться»: управляющие компании грозят оставить без лицензий

В Калужской области управляющие компании, которые выставили за январь и февраль счета за вывоз мусора, будут лишены лицензии. Об этом 26 марта на съезде депутатов заявил глава области Анатолий АРТАМОНОВ.
- Какие-то управляющие компании решили сами продолжать выставлять счета жителям, и теперь получилось две квитанции, - отметил губернатор. - Я, во-первых, хотел бы сказать, чтобы люди не беспокоились. Конечно же, все эти деньги будут возвращены. Мне понятен мотив, почему эти управляющие компании продолжают выставлять эти счета. Хотя бы два-три месяца, пока суд да дело, это, по сути, беспроцентный кредитный ресурс у них образуется. Все те, кто пошел на эти неблаговидные поступки, будут лишены лицензии. А деньги через суд они вынуждены будут отдать. Я бы считал, что надо просто-напросто самим подумать и немедленно людям эти деньги вернуть и не позориться.
Напомним, с 1 января за вывоз мусора в нашем регионе отвечает «Калужский региональный экологический оператор». Однако в Калуге несколько управляющих компаний продолжают включать утилизацию отходов в свои квитанции.
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