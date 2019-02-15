Калужане получили двойные квитанции за вывоз мусора

Как мы рассказывали, с 1 января 2019 года в Калужской области начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Соответственно, изменился и тариф за вывоз ТКО.

Квитанции по оплате этой услуги жители региона получили на нынешней неделе. Причём некоторым пришла не одна платёжка, а сразу две. Первый счёт выставил Калужский региональный экологический оператор (КРЭО), второй – управляющие компании.

- Позвонил в УК, там сказали, что платить нужно по их квитанции, никакие другие не оплачивать, - рассказал нам житель Правобережья Дмитрий. Его дом обслуживает УК «Правград». – Потом я позвонил в КРЭО. Там сказали, что должна прийти отдельная платёжка. А когда я объяснил, что мне пришла квитанция от управляющей компании, в которой уже есть строка: «ТКО», - и спросил, что же мне делать, по какой платить, мне не смогли ответить. Думаю вот вообще пока не платить. Полный бардак!

Ситуацию прокомментировали на брифинге по итогам первого месяца работы новой системы обращения с ТКО.

- Если между управляющей компанией и Региональным оператором заключен договор, эту услугу оказывает УК, - пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан МАИЛОВ. – Если договорных отношений нет, её выполняет Региональный оператор.

- На сегодняшний день ни одна управляющая компания не имеет договора с КРЭО, - добавил начальник ГЖИ Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. – Оплатить можно по любой квитанции. Все деньги поступят получателю. Но, по нашему мнению, единственным законным платёжным документом является квитанция, выставленная Региональным оператором.

По словам Алексея Дулишковича, поскольку вывоз ТКО является новой услугой (из категории жилищных она перешла в категорию коммунальной. – Прим.ред.), управляющие компании должны были получить у собственников разрешение на её оказание.

- Ни в одном договоре управления многоквартирным домом жителями не поручено ни одной управляющей компании оказывать эту услугу от их имени, - говорит начальник ГЖИ.

Однако руководство трёх УК г. Калуги: «Правград», «Наш Тайфун» и «Забота» – с такой позицией областного минстроя, Госжилинспекции и КРЭО не согласилось.

- Вывоз ТКО является коммунальной услугой. Следовательно, на неё распространяются все правила коммунальных услуг, исполнителями которых, по закону, являются управляющие компании, - прокомментировала нам соучредитель УК «Правград» Елена МАКАРОВА.

По её словам, руководство «Правграда» и двух других управляющих организаций ещё в конце 2018 года обратилось к Калужскому региональному экологическому оператору с просьбой предоставить договор с тем, чтобы ознакомиться с ним и заключить его. Однако до сих пор этот документ не подписан.

И.о. директора КРЭО Сергей ЗАВЬЯЛОВ подтвердил: факт такого обращения действительно имел место.

- Три управляющие компании обращались к нам, - сказал он, в частности, - но они предоставили неполный пакет документов.

Как нам стало известно, руководство данных УК обратилось в Арбитражный суд Калужской области. Ожидается, что их исковое заявление будет рассмотрено в 20-х числах марта.

Уважаемые читатели! Лучше или хуже стали вывозить мусор с контейнерных площадок возле ваших домов? Расскажите в комментариях!