«Просто жуть какая-то»: архитекторы высказались о раскраске фасадов в Калуге

Во вторник, 19 марта, на градостроительном совете в Калуге показали колористические решения фасадов домов при проведении капитального ремонта.
Сначала члены градсовета увидели, как преобразится дом № 333 на улице Московской.
- Честно говоря, очень странное впечатление от фасадов. Просто жуть какая-то, - сказал начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.
- Обсуждать нечего. А почему не красная полоса, не по диагонали?
Членам комиссии объяснили, что дом находится в глубине микрорайона, его с дороги не видно.
- Примените, пожалуйста, классическую схему: стены фасада одного цвета, цоколь - другого. Но желательно выделить карниз, оконные откосы. Всё остальное - в традиционной колористке, - продолжил Стрекозин. - Если сейчас мы этот фасад согласуем, люди, которые будут въезжать со стороны Москвы, подумают, что мы вообще с головой не дружим.
Цветовое решение на улице Маршала Жукова, 50.
Многоэтажка на Маршала Жукова стоит на «красной» линии. Предложенный колористический вариант на фоне разношерстных магазинов сравнили с лоскутным одеялом.
Улица Советская, 18, корпус 1.
Увидев дом в Турынино, не смог сдержать эмоций даже градоначальник:
- Понятно, ещё лучше. Тоже весело.
Членам градсовета объяснили, что многоэтажка находится в глубине квартала.
- По первому объекту рекомендуем всё-таки пересмотреть решение, сделать его более классическим, - подвёл итог разговору городской голова. - По второму в единой цветовой гамме весь объект выполнить. По третьему, если его не видно, значит не видно. Значит, будет обречён быть таким.
- Я, конечно, не могу согласиться с такой позицией, - прокомментировал выступление градоначальника Олег Стрекозин. - Что значит не видно? Люди же в нём живут. Там живут дети, ходят в школу. Смотрят на это безобразие, у них подспудно вырабатывается приятие такого дизайна, такой эстетики... Надо думать, прежде всего, о среде и о людях, которые там живут.
В итоге было принято решение разработать типовой колористический альбом, в котором будет представлено 10 вариантов покраски фасадов.
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