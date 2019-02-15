Кто копошится на коммунальном дне Калуги: история в лицах

Зима подходит к концу, а значит уже можно подвести первые итоги того, как коммунальные службы Калуги прошли сезон. Тем более что для этого есть более чем веский повод. В понедельник, 11 февраля, государственная жилищная инспекция опубликовала первый рейтинг управляющих компаний Калуги (далее – УК).

Но прежде чем переходить к нему – скажем пару слов о необычно снежной зиме, которая, как мы думаем, способна многое поменять в системе управления жилфондом Калуги.

Снег как маркер

У калужан в этом сезоне скопилось много претензий к уборке города. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что львиная их доля находится в зоне ответственности УК и собственников зданий – этой зимой просто отвратительно убирались дворы и тротуары. А вот к уборке проезжей части у калужан претензий было совсем немного.

К примеру, из той горы фотографий, присланных нашими читателями в ответ на наш призыв снимать сосульки, неубранные дворы и дороги, последних пришло всего пару штук. Да и то их авторы жаловались даже не на сами дороги, а на тротуары, которые снегоуборщики завалили снегом при расчистке дорог.

При этом даже традиционно наиболее оппозиционная часть автолюбителей – таксисты – признавали, что улицы в этом году чистят на удивление исправно. А один из них в разговоре с нашим корреспондентом неожиданно сравнил этот год с сезоном 2013-2014. Снега тогда навалило примерно столько же, сколько в этом году, и город практически утонул в нём. Из рук вон плохо убирались даже центральные транспортные артерии города. В результате, Калуга чуть ли не ежедневно вставала в глухих пробках даже там, где их отродясь не было.

Вот то же самое произошло и в этом году, но только во дворах и проездах, где за уборку отвечают не чиновники, а УКи. Ситуация там настолько контрастировала с той, которая наблюдалась на дорогах города, что было бы логичным предположить – именно этот контраст позволил властям занять по отношению к коммунальным компаниям довольно жесткую, если не ультимативную позицию.

Один высокопоставленный городской чиновник, пожелавший не раскрывать свое имя публично, поделился с нами, что качественная уборка городских улиц стала возможной в том числе благодаря тому стилю руководства, который принес с собой новый городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Это человек-система, - делится с нами чиновник. - Разумовский видит свою роль в оптимизации работы всего управленческого аппарата. Именно с целью выявить слабые места системы и устранить бреши в управлении, он настаивает на максимальной публичности, широком использовании таких инструментов как мини-референдумы, дискуссионные площадки типа «Точка кипения», опросы общественного мнения, заставляет руководителей подразделений общаться с прессой. Да и сам он постоянно мониторит основные СМИ и соцсети, задает руководителям вопросы по итогам этого мониторинга. И это дает результат. Там, где раньше подхалтуривали, в надежде, что пройдет незамеченным, сейчас уже побаиваются.

О том, что изменения в коммунальной сфере грядут, говорят и довольно интересные публичные заявления чиновников. К примеру, первый замголовы Алексей ВОЛКОВ, когда на одном из мероприятий кто-то из чиновников посетовал, что власти никак не могут заставить управляющие компании чистить тротуары и сбивать наледь, предложил ранее никогда не звучавшее решение:

- А вы делайте своими силами – чистите, подгоняйте вышки и сбивайте, а потом выставляйте управляющим компаниям счёт за проделанные работы. А не оплатят – в суд.

Нельзя не вспомнить и слова губернатора, который узнав, что в Калуге зарегистрировано более шести десятков УК и большинство из них не имеют в управлении ни одного дома, потребовал сократить их число до двадцати.

Все это вкупе дало неожиданный результат. Тракторы и снегоуборочная техника коммунальщиков начали появляться в таких частях Калуги, где её отродясь не было. А защитные ленточки, которые в прошлые годы натягивали только для вида, чтобы иметь возможность снять с себя ответственность, если вдруг кому-нибудь из калужан сосулька по голове попадет, теперь выполняют свою прямую функцию - сигнализируют прохожим, что в данный момент рабочий на крыше счищает снег и наледь.

Они их посчитали

Собственно, все эти сигналы дают основания полагать, что в делах коммунальных в кои-то веки наметились позитивные сдвиги.

Улучшению и оздоровлению ситуации на рынке коммунальных услуг, вне всякого сомнения, поспособствует и упомянутый рейтинг управляющих компаний от ГЖИ, который жилинспекция обещает обновлять каждые полгода. Посмотреть его можно здесь: Рейтинг ГЖИ

Он, напомним, составлен в трех категориях:

небольшие компании, обслуживающие менее 100 тысяч квадратных метров жилья

средние - в ведении которых от 100 до 250 тысяч квадратов жилья

и крупные – от 250 тысяч квадратных метров.

При составлении рейтинга учитывались количество предписаний за 2018 год, количество неисполненных предписаний, количество протоколов о нарушениях и ряд других параметров.

Оценку «ноль» получили управляющие компании, которые добросовестно исполняют свои обязанности, а чем выше балл, тем хуже работает УК.

Кто слабое звено?

Мы решили повнимательнее присмотреться к антилидерам рейтинга и при помощи сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis выяснили, кто руководит и владеет компаниями-аутсайдерами, их связи с другими коммунальщиками.

Напомним, аутсайдерами рейтинга стали три компании.

На дне списка небольших УК оказалось ООО «Управляющая компания жилищным фондом»

оказалось Среди средних УК худшее - ООО «Жилсервис плюс»

худшее - В списке крупных компаний в аутсайдерах МУП «УК МЖД Московского округа» Калуги.

Начнём с последней, так как причины, по которым оно оказалось на дне, хорошо известны и уже озвучивались ранее в том числе и нами (читайте здесь: Крупнейшую управляющую компанию ликвидируют в Калуге)

Это одна из самых больших УК города, в обслуживании у которой находится много ветхих и аварийных домов, из-за чего она постоянно несёт убытки. В итоге, как мы уже писали в ноябре прошлого года, этот МУП городские власти решили ликвидировать. Вместо него создадут отдельную УК под полным контролем государства, которой передадут только ветхие и аварийные дома, а нормальные распределят между другими управляющими компаниями.

Надеемся, среди лидеров рейтинга ГЖИ – жильцы заслужили.

Кокнуть УКи

А вот с ООО «Управляющая компания жилищным фондом» ситуация оказалась гораздо более занимательной и интересной, чем в предыдущем случае.

Согласно данным Seldon.Basis её директором является Антон Анатольевич ДУБИНЕЦКИЙ . Помимо этой компании-аутсайдера он является директором еще двух: ООО УК «Белый город» и ООО «Стройсистема».

Эти компании в рейтинг ГЖИ не попали. Видимо потому, что в отношении них запущена процедура лишения лицензии.

Мало того, что эти компании фактически не вели никакой работы с населением, так «Стройсистема» задолжала 1,6 миллиона рублей, а УК «Белый город» и вовсе 8,8 миллиона. И это без учета 4,5 миллиона рублей штрафов.

Однако есть между этими УК ещё одна связь. Учредитель обеих – Ольга Викторовна ПАВЛОВА.

Пожалуй, эту женщину можно смело назвать самой яркой звездой коммунального дна Калуги. Ведь она, помимо указанных выше УК-неудачниц, входит в состав учредителей и ООО «Управляющая компания жилищным фондом», которая замыкает рейтинг небольших УК.

Мало того, Ольга Викторовна является владелицей ООО НПП «Союз» и ООО «УК «Правобережье». Первая в рейтинге ГЖИ – пятая снизу. Вторая и вовсе признана банкротом и в данный момент на предприятии введено конкурсное управление.

И это только те компании, которые относятся к коммунальной сфере Калуги и существуют хотя бы номинально.

Всего же Павлова засветилась в списках учредителей 21-й компании, среди которых есть как уже прекратившие свою деятельность, так и работающие в других областях.

И вишенка на этом торте – оказалось, что по решению суда прошлой весной Павлову дисквалифицировали на год - до 21 марта 2019-го.

Согласно реестру дисквалифицированных лиц, такое наказание на бизнесвумен наложили согласно п. 5 ст. 14.25 КоАП.

Из текста этой статьи следует, что Ольга Викторовна как минимум дважды предоставляла в орган, осуществляющий государственную регистрацию, недостоверные сведения о юридических лицах. Либо отказалась предоставить затребованные данные, хотя была обязана это сделать.

Вспоминая Остапа

В свете дисквалификации Павловой в интересном свете заиграли два других факта, казавшиеся до того неважными.

Первый - уже упомянутый Антон Анатольевич ДУБИНЕЦКИЙ - директор трёх управляющих компаний, владелицей которых является Павлова, - заступил на свои должности в апреле 2018 года. То есть через месяц, а в случае с ООО «УК жилищным фондом» через две недели после того, как Павлову дисквалифицировали.

Второй – поводом для запуска процедуры лишения лицензий ООО УК «Белый город» и ООО «Стройсистема» стало отсутствие у их руководителя необходимого квалификационного аттестата.

Это наводит на мысли о том, что Дубинецкий заступал на свои должности в авральном порядке, даже не имея на руках всех необходимых для этого документов. А это в свою очередь даёт повод думать, что директор, по сути, является этаким зицпредседателем Фунтом, а фактически предприятиями управляла непосредственно дисквалифицированная Павлова.

Ещё один факт, который наводит на размышления, касается последнего аутсайдера рейтинга управляющих компаний Калуги.

Как оказалось, ушки примадонны калужского коммунального дна торчат и здесь.

Директор ООО «Жилсервис плюс», которое оказалось на дне рейтинга УК средней руки, - Сергей Николаевич КОНКИН. При этом он является и директором ООО НПП «Союз» единоличной владелицей которого, как мы писали выше, является всё та же Ольга Викторовна ПАВЛОВА…

Лирическое отступление, плавно перерастающее в послесловие и наоборот

У вдумчивого читателя наверняка появился вопрос. А зачем мы вообще всем этом копаемся?

Да потому что мы такие же люди, как и вы. И нам тоже надоели протекающие крыши, нависающие над головами ледяные глыбы, и каждую оттепель месить ногами снежную кашу тоже надоело.

А этой зимой вдруг выяснилось, что и сосульки заранее сбить можно, и тротуары с дворами от снега почистить – не проблема. С крышами, конечно, дело посложнее будет, но то, как рьяно УК в этом году начали выполнять хотя бы свои элементарные обязанности, говорит о том, что коммунальщики испугались.

Может, новой метлы в гоурправе, может требований губернатора существенно проредить их ряды, может всего этого одновременно, мы не знаем. Но более чем уверены, что такую животрепещую тему, как рынок коммунальных услуг, уже давно пора вытащить из тени на свет Божий и внимательно посмотреть, что за люди работают в этой сфере, как они это делают и не пора ли их попросить из этого бизнеса?

Иначе, помяните наши слова, управляющие компании даже лопату в руки не возьмут, не говоря уже о том, чтобы на чердак подняться и посмотреть почему кровля течёт.

И мы со своей стороны постараемся дополнительно мотивировать коммунальщиков на качественную работу и максимально внимательное отношение к тем, за чей счёт они кормят свои семьи. По мере наших сил и возможностей, конечно же, - публикациями на эту тему.