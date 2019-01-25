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Три управляющие компании рискуют лишиться бизнеса

25.01.2019 21:30 0 522 Даниил Марченко
Три управляющие компании рискуют лишиться бизнеса

Менее двух месяцев назад калужская Дума приняла решение о ликвидации крупнейшего (531 объект), но неэффективного (53 млн. руб. убытка и 159 млн. руб. кредиторской задолженности) игрока на рынке управления многоквартирными домами — МУП «УК МЖД МОСКОВСКОГО ОКРУГА». А теперь пришло время и компаний поменьше.

Цели определены

На сегодняшний день из выданных ГЖИ 226 лицензий действуют 192, а объекты в управлении есть у 169 компаний. Но, очевидно, в скором времени в регионе станет на три УК меньше, ведь 17 января прошло заседание лицензионной комиссии.

Под удар попали две калужские УК — «Стройсистема» и «Белый город», а также обнинская фирма «Новосёл». Собственно, комиссия не обладает полномочиями по отзыву лицензий, она лишь принимает решение об обращении в суд. Но практика показывает, что в подобных процессах арбитраж, как правило, занимает сторону истца.

Антон + Ольга

Под управлением компании «Стройсистема» находится 22 многоквартирных дома. За 2018 год фирма получила 40 предписаний на устранение нарушений, 19 из которых остались неисполненными. За фирмой числится также задолженность на сумму более 1,6 млн. руб. По словам начальника ГЖИ Алексея Дулишковича, работа с населением этой компанией фактически никогда не велась. А кроме того, исполняющий обязанности директора Антон Дубинецкий дважды не выполнил предписание о необходимости получения квалификационного аттестата, а это считается грубым нарушением, позволяющим поднять вопрос об аннулировании лицензии.

УК «Белый город» управляет 20 домами в Калуге, но масштаб проблем здесь оказался ещё серьёзнее — 99 нарушений за год, 38 неисполненных предписаний по устранению, а также порядка 4,5 млн. руб. штрафов и более 8,8 млн. руб. долга. И, да, компании «Белый город» и «Стройсистема» объединяют ключевые лица — учредитель Ольга Павлова и исполняющий обязанности гендиректора Антон Дубинецкий. А камнем преткновения, как и в предыдущем случае, стало отсутствие у Дубинецкого необходимого аттестата.

Кстати, этот тандем имеет отношение ещё и к «УК жилищным фондом», непогашенная задолженность которой приближается к 22 миллионам. Правда, как нам сообщили в ГЖИ, с третьей попытки господин Дубинецкий всё же сдал квалификационный экзамен и получил аттестат, так что по этой фирме вопрос об отзыве лицензии пока не поднимался.

Давай сделаем это ­­­­по-быстрому

Третьим фигурантом заседания комиссии стала управляющая компания из Обнинска «Новосёл». В её ведении всего 2 многоквартирных дома — бывшие долгострои от «СУ-155». В вину ей ставится неисполнение двух предписаний ГЖИ. Как нам сообщили в компании, данные предписания были исполнены.

В комиссии подчеркнули важность максимально быстрого созыва общего собрания жильцов и выбора новой управляющей компании в случае аннулирования лицензии у «Новосёла». Собравшиеся предположили также, что уже в первом квартале текущего года оба дома будут достаточно заселены, чтобы привлечь желающих взять их «под крыло».

Рязань подождёт

Последним пунктом заседания стал вопрос о предоставлении лицензии на работу в Калужской области рязанской компании «Лидер-Сервис». Фирма прошла проверку ГЖИ на предмет соблюдения лицензионных требований без замечаний. У Калуге уже действует одна УК из Рязани, в управлении которой пока всего одна новостройка на Жукова, но вскоре завершится возведение остальных домов жилого комплекса. Нареканий к работе компании пока не возникало. Однако председатель комиссии Никитенко предложил разобраться сначала с огромным количеством местных фирм на этом конкурентном рынке. Было решено взять в этом вопросе паузу, запросить информацию о компании «Лидер-Сервис» в рязанской ГЖИ и только потом принять окончательное решение. Никитенко дал понять, что к выдаче новых лицензий следует относиться более жёстко, и вновь напомнил об идее создания рейтинга:

— Люди должны понимать, что это официальный рейтинг, который составлен органами власти, и надо самостоятельно определяться с выбором управляющей компании, не стесняться проявлять свою позицию на общедомовых собраниях, а в случае необходимости менять свою УК на более профессиональную».

Эта статья была опубликована в №4 газеты «Калужский перекрёсток» от 23.01.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: жкх
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