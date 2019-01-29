Названы адреса домов, которые расселят в 2019 году

Дом №37/39 на улице Баумана.

В 2019 году в Калуге планируется расселить дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. В городской управе 28 января назвали семь адресов:

Баумана, 37/39,

Белинского, 5,

Гурьянова, 65а,

Космонавта Комарова, 3,

Луначарского, 24,

Первомайская, 48,

Переходная, 3.

В бюджете на расселение заложили 18,2 миллиона рублей.

Кроме того стало известно, что в этом году теми или иными видами капитального ремонта в Калуге охватят 152 дома. Список домов, которые попадут в программу капремонта 2020 года, также сформирован и в ближайшее время поступит на обсуждение.

Уважаемые читатели! А в каком состоянии находится ваш дом? Расскажите в комментариях!