Названы адреса домов, которые расселят в 2019 году

Дом №37/39 на улице Баумана.
В 2019 году в Калуге планируется расселить дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. В городской управе 28 января назвали семь адресов:
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В бюджете на расселение заложили 18,2 миллиона рублей.
Кроме того стало известно, что в этом году теми или иными видами капитального ремонта в Калуге охватят 152 дома. Список домов, которые попадут в программу капремонта 2020 года, также сформирован и в ближайшее время поступит на обсуждение.
Уважаемые читатели! А в каком состоянии находится ваш дом? Расскажите в комментариях!
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