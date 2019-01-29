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Названы адреса домов, которые расселят в 2019 году

29.01.2019 11:32 8 3430 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Названы адреса домов, которые расселят в 2019 году

Дом №37/39 на улице Баумана.

В 2019 году в Калуге планируется расселить дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. В городской управе 28 января назвали семь адресов:

  • Баумана, 37/39,
  • Белинского, 5,
  • Гурьянова, 65а,
  • Космонавта Комарова, 3,
  • Луначарского, 24,
  • Первомайская, 48,
  • Переходная, 3.

В бюджете на расселение заложили 18,2 миллиона рублей.

Кроме того стало известно, что в этом году теми или иными видами капитального ремонта в Калуге охватят 152 дома. Список домов, которые попадут в программу капремонта 2020 года, также сформирован и в ближайшее время поступит на обсуждение.

Уважаемые читатели! А в каком состоянии находится ваш дом? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: недвижимость жкх капремонт
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