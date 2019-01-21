30 крыш протекли после капремонта

В Калуге зафиксировано рекордное количество жалоб на текущие крыши. Только за 9 дней нового года их было 704. Специалисты отмечают, что причины произошедшего самые разные, но, как правило, аукается некачественный ремонт кровель прошлых лет.
- Есть проблема этого года, из порядка 700 крыш, которые были подвергнуты капитальному ремонту за период программы, 30 заявок на исполнение, - прокомментировал ситуацию и. о. директора Фонда капремонта Алексей Иванов. - Причины различного уровня: утепление центрального отопления - разводки на чердачных помещениях, несвоевременная очистка крыш от снега, там образуется вода, а потом обледенение. В каждом случае причины исследуются. Мы видим, что в 2020 году нужно более детально подойти к проектированию кровель.
В итоге в Фонде капремонта предлагают создать собственную проектную группу. На данный момент проектируют калужские крыши специалисты из других городов.
- Раз наледь образовалась, любая кровля будет протекать, - отметил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
В ГЖИ сообщили, что введут новые требования для управляющих компаний при подготовке к осенне-зимнему периоду. У УК теперь на руках должны быть договоры с подрядными организациями, имеющими в своём штате промышленных альпинистов и специальную технику, чтобы убирать наледь и чистить крыши.
- У нас в Калуге кровли имеют какую-то особую конструкцию, не такую, как в других городах? – спросил глава региона.
- Все кровли, в принципе, одинаковые, - ответили ему.
- До конца года количество управляющих компаний в Калуге должно сократиться в два раза. Как хотите, так и выполняйте. От того, что на сегодняшний день есть, ровно в два раза! Захотите придраться, всегда придерётесь. Лишайте лицензий! – резюмировал разговор Анатолий Артамонов.
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