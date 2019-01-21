После калужской трагедии газ проверят по всей области

Как мы рассказывали, в понедельник, 21 января, в Калуге угарным газом отравилась семья.
Эту тему поднял на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
- Прошу глав администраций муниципальных образований - организуйте на своих территориях, буквально в течение этой недели, поголовную проверку всех домохозяйств на предмет возможных утечек и мест соединения трубопроводов – всё, что касается вытяжки. Я сегодня дал распоряжение эту работу провести системно. Свяжитесь с газоснабжающими организациями, управляющими компаниями, своих сотрудников коммунальных служб отправьте. В следующий понедельник я должен иметь полный отчёт о том, как эта работа проведена. Ровно одну неделю на всё про всё. Дальше это бедствие терпеть становится просто невозможно. И мы должны найти способы системного решения этой проблемы, чтобы не было необходимости возвращаться к этому. Работа должна идти сама по себе, как она всегда делалась.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
30 крыш протекли после капремонта 21.01.2019 12:45
Лидер роста: вторичка в нашем регионе подорожала так, как нигде 11.01.2019 14:59
Что будет с калужским рынком недвижимости в 2019-м 10.01.2019 11:15
Как с 1 января подорожал вывоз мусора 09.01.2019 21:30
Разборки в коммуналке: розетка довела до суда 28.12.2018 10:29
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: