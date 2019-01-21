После калужской трагедии газ проверят по всей области

Как мы рассказывали, в понедельник, 21 января, в Калуге угарным газом отравилась семья.

Эту тему поднял на заседании правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Прошу глав администраций муниципальных образований - организуйте на своих территориях, буквально в течение этой недели, поголовную проверку всех домохозяйств на предмет возможных утечек и мест соединения трубопроводов – всё, что касается вытяжки. Я сегодня дал распоряжение эту работу провести системно. Свяжитесь с газоснабжающими организациями, управляющими компаниями, своих сотрудников коммунальных служб отправьте. В следующий понедельник я должен иметь полный отчёт о том, как эта работа проведена. Ровно одну неделю на всё про всё. Дальше это бедствие терпеть становится просто невозможно. И мы должны найти способы системного решения этой проблемы, чтобы не было необходимости возвращаться к этому. Работа должна идти сама по себе, как она всегда делалась.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.