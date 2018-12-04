Ещё один потоп: вода залила дорогу на Правом берегу

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных потоп произошёл на Маяковке. Ещё одну трубу прорвало в понедельник, 3 декабря, на улице Воротынской между Фомушина, 9 и 13.
- В водоканале рассказали, что неизвестные подрядчики повредили их трубу и скрылись, - написал в правобережной группе в «ВКонтакте» калужанин Сергей ТИТОВ. – Но на улице осталась каша из воды и снега, которая уже готова превратиться в айсберг.
Ко вторнику наледь с дороги сбили, однако вода затекла в соседние дворы. Фото местные жители выложили в группе «Калуга жесть».
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