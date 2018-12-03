Авария на Маяковке: дома затопило, улицы превратились в каток

На прошедших выходных трубу прорвало в районе перекрёстка улиц Маяковского и Заводской в Калуге. Из-за этого соседние улицы и переулки оказались затоплены.
- Пенсионерам затопило подвалы и уничтожило всю продукцию, заложенную на зиму, - написал один из очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».
Дороги вблизи прорыва покрылись слоем льда. Движение там затруднено.
Как сообщили в «Калугаоблводоканале», утечку устранили в воскресенье, 2 декабря. Однако в понедельник работы там продолжаются:
- Специалисты выехали для определения характера повреждения водовода и возможности замены данного участка. В данный момент отключены частный сектор и многоквартирный жилой дом №19 по улице Заводской. Как только работы будут выполнены, водоснабжение будет восстановлено полностью.
Фото и видео выложили в группе «Калуга жесть».
|
В квартире сгорели мужчина и женщина 03.12.2018 14:13
«Фольксваген» снёс забор на Московской площади 03.12.2018 13:04
Водитель «БМВ» устроил аварию в центре Калуги 03.12.2018 11:10
Солдат-срочник пытался покончить с собой 30.11.2018 16:27
Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии 30.11.2018 12:59
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: