Авария на Маяковке: дома затопило, улицы превратились в каток

На прошедших выходных трубу прорвало в районе перекрёстка улиц Маяковского и Заводской в Калуге. Из-за этого соседние улицы и переулки оказались затоплены.

- Пенсионерам затопило подвалы и уничтожило всю продукцию, заложенную на зиму, - написал один из очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

Дороги вблизи прорыва покрылись слоем льда. Движение там затруднено.

Как сообщили в «Калугаоблводоканале», утечку устранили в воскресенье, 2 декабря. Однако в понедельник работы там продолжаются:

- Специалисты выехали для определения характера повреждения водовода и возможности замены данного участка. В данный момент отключены частный сектор и многоквартирный жилой дом №19 по улице Заводской. Как только работы будут выполнены, водоснабжение будет восстановлено полностью.

Фото и видео выложили в группе «Калуга жесть».