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Прокуратура не нашла нарушений при сносе дома Яковлева

15.11.2018 15:32 6 585 Дмитрий Ивьев
Прокуратура не нашла нарушений при сносе дома Яковлева

Дом Яковлева на улице Луначарского в Калуге был снесён законно, поскольку здание не являлось объектом культурного наследия. В четверг, 15 ноября, со ссылкой на результаты проверки прокуратуры об этом рассказало агентство РИА Новости.

Прокуроры проследили историю здания и выяснили, что в 1999 году областные депутаты наделили его статусом вновь выявленного объекта культурного наследия «Дом инженера А.А. Яковлева, 1900 год». Позже по поручению властей архитектор высшей категории Владимир Шарапов провел «комплексную оценку историко-архитектурной значимости и перспектив поддержания дома в должном состоянии с реставрационной точки зрения».

- По результатам проведения указанных мероприятий в декабре 2005 года Шараповым дано заключение о нецелесообразности сохранения указанного дома и включения его в соответствующие реестры объектов культурного наследия, - передает агентство информацию прокуратуры.

В 2008 году приказом министерства образования и культуры Калужской области здание было исключено из списка выявленных объектов культурного наследия.

- По состоянию на момент сноса требования соответствующего законодательства об особенностях сохранения указанных объектов на дом не распространялись, - подчёркивают в прокуратуре.

Ранее, напомним, городские власти собирались судиться с собственником. А замгубернатора назвал недовольство общественности сносом дома Яковлева бурей в стакане воды.

Уважаемые читатели! На ваш взгляд, какая судьба теперь ждёт руины этого дома? Пишите в комментариях!


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Тэги: недвижимость
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