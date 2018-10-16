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Горуправа подаст в суд на собственника дома Яковлева

16.10.2018 12:49 11 1593 Дмитрий Ивьев
Горуправа подаст в суд на собственника дома Яковлева

В понедельник, 15 октября, на планёрке в горуправе обсудили снос дома № 3 по улице Луначарского. Напомним, что в субботу его частично сравняли с землёй. Это вызвало бурю негодования общественности. Многие калужане возмущены тем, что уничтожен ещё один кусочек калужской истории.

Дом 1910 года постройки в 2008 году лишили охранного статуса, тем самым полностью развязав руки собственнику.

К обсуждению дальнейшей судьбы дома городские власти подключили краеведов. Те сообщили, что в сентябре на общественном совете было принято решение вернуть дому охранный статус. Окончательное слово должно было сказать Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области. Но оттуда ответа так и не пришло. Краеведы признались, что для них снос дома – это удар ножом по сердцу.

- Нужен ли городу этот дом? – вопрошали они у городского головы.

- Учитывая, каким образом это произошло, он (собственник. – Прим. автор.) должен этот дом восстановить, - подчеркнул городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Поменять форму собственности уже невозможно. Но если собственник выступит с инициативой передачи дома муниципалитету, я вам гарантирую, что с огромным удовольствием мы этот дом в муниципальную собственность примем и решим, что там делать. Музей сделать, например.

Разумовский признался, что не меньше, чем краеведы возмущён сносом дома.

- Совершенно непорядочно поступили собственники, - считает он. – Я лично возмущён. Таких актов в принципе не должно быть.  

Вместе с краеведами городской голова поедет в Рязань, чтобы изучить опыт сохранения объектов культурного наследия в этом городе.

Кроме того, градоначальник распорядился запретить любые работы в центре города без широкого общественного осуждения:

– Никаких скрытых подписаний, чтобы не было в принципе. Обсудили, увидели.  Готов к этому инвестор - хорошо. Не готов - значит у него там какие-то непонятные странные интересы, даже не подпускать близко.

- Проект планировки, проект межевания (территории около дома Яковлева. - Прим. автора) не утверждён. Решение было о разработке. Те предложения, которые дал проектировщик, они не предусматривали ни снос, ни размещение какого-либо объекта, - добавила начальник Управления  архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН.

- Пока мы не выясним все аспекты этого дела, мы проект утверждать не будем! – сказал Разумовский.

Городской голова уверен, что собственник дома грубо нарушил законодательство, поэтому горуправа будет обращаться в суд.

Он дал поручение выяснить, каким образом дом Яковлева был исключен из перечня объектов культурного наследия. Ему должны предоставить подробный документ, который бы показал, кто, когда и какие решения принимал по дому.

- Общественность и краеведы неоднократно выходили с инициативой о создании отдела по охране и развитию объектов культурного наследия, - обратился Разумовский к Ковтун. - Юлия Вадимовна, неделю вам на подготовку предложений. Такой отдел у нас должен появиться. Я вам дополнительную штатную численность не обещаю - за счёт перераспределения внутри. Его задача – вести такие объекты нон-стоп. Надо будет туда нормального, самое главное, порядочного человека найти.

Городской голова поручил создать комиссию, которую он будет лично возглавлять.

- Все операции, связанные с разрешением на строительство, с вводом в эксплуатацию, со сносами объектов, будут приниматься только тогда, когда их одобрит комиссия. Делаем работу комиссии публичной, - сказал он.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, что нужно сделать с оставшимися руинами Дома Яковлева? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество юлия ковтун дмитрий разумовский
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