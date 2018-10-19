«Они издеваются»: на Суворова оставили без воды не те дома

Как мы рассказывали, по улице Суворова три дня текла вода. Аварийная служба водоканала приступила к работам в четверг, 18 октября. На официальном сайте сообщалось, что с 22:00 холодного водоснабжения не будет в домах № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 69 по улице Суворова.

Однако часть этих домов с водой, а те дома, что не попали в список, оказались обезвожены.

- Я встала в шесть утра, воды нет, - жалуется жительница улицы Суворова, 11. - Ни умыться, ни детям завтрак приготовить. Неужели нельзя было предвидеть ситуацию, заранее предупредить людей. Мы бы хоть воды набрали. Складывается ощущение, что они просто издеваются.

Точной даты окончания ремонтных работ нет. Люди опасаются, что без воды им придётся сидеть все выходные.

Водоканал осуществляет подвоз питьевой воды. Машины стоят в районе дома № 19 и № 58 по улице Суворова. К слову, в доме № 58 вода есть.

Фото автора.

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