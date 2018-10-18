Улицу Суворова оставят без воды

Третий день в Калуге заливает улицу Суворова. Жители дома № 31, чтобы попасть в подъезд сухими, даже положили на плитку старую дверь.

В водоканале 18 октября нам сообщили, что сегодня на этой улице проведут ремонтные работы. Поэтому, начиная с 22:00, будет отключено холодное водоснабжение в домах №№: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 69.

Водоснабжение восстановят, как только завершится ремонт.

В подъезд можно попасть только по двери.

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