Улицу Суворова оставят без воды

Третий день в Калуге заливает улицу Суворова. Жители дома № 31, чтобы попасть в подъезд сухими, даже положили на плитку старую дверь.
В водоканале 18 октября нам сообщили, что сегодня на этой улице проведут ремонтные работы. Поэтому, начиная с 22:00, будет отключено холодное водоснабжение в домах №№: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 69.
Водоснабжение восстановят, как только завершится ремонт.
В подъезд можно попасть только по двери.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Коммунальщиков наказали за длительное отключение воды на Московской 18.10.2018 10:20
Фонд капремонта объяснил, почему затянулась замена лифтов 17.10.2018 10:51
Водоканал рассказал, когда вернут воду в район Московской 17.10.2018 09:02
Ходите пешком: замена лифтов в Калуге затянулась на месяцы 16.10.2018 17:03
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: