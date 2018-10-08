Котёл раздора: власти запретили вводить дома в «Веснушках»

В понедельник, 8 октября, на заседании правительства обсудили начало отопительного сезона.

Министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ, заявил, что все 550 котельных региона запущены.

- Остаётся на контроле вопрос в микрорайоне «Веснушки», - добавил он.

Как оказалось, котельная в микрорайоне работает не на двух, а только на одном котле. Его мощности едва хватает только на то, чтобы отапливать школу № 13 и садик «Карусель». Для этих учреждений готовят передвижную модульную котельную.

При этом в микрорайоне в ближайшее время запланирована сдача трёх домов. Вирков подчеркнул, что их ввод невозможен, пока проблема не будет решена.

Второй котёл должны привезти из Старого Оскола. Изначально обещали сделать это в октябре, но сроки, по словам министра, могут сдвинуться и на ноябрь.

- В Старый Оскол съездили, посмотрели, сложности в оплате. График не соблюдается. С вводом домов в эксплуатацию могут быть проблемы, - добавил Вирков.

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