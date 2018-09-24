Калужане жалуются на жару в квартирах

Как мы уже рассказывали, с 17 сентября в Калуге официально начался отопительный сезон. Тепло начало поступать в детские сады, школы и больницы. Также батареи нагрелись в домах, которые соединены с котельными теми же трубами, что и социальные учреждения.

- Есть жалобы, что в домах жарко... – рассказал на совещании в правительстве утром в понедельник, 24 сентября, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Думаю, с этим можно потерпеть: окна, форточки открыть. А на будущее ставить запорные системы, чтобы отсекать от социальных объектов.

Уважаемые читатели! А у вас дома уже включили отопление? Какая температура в вашей квартире? Пишите в комментариях!