Калужане жалуются на жару в квартирах

Как мы уже рассказывали, с 17 сентября в Калуге официально начался отопительный сезон. Тепло начало поступать в детские сады, школы и больницы. Также батареи нагрелись в домах, которые соединены с котельными теми же трубами, что и социальные учреждения.
- Есть жалобы, что в домах жарко... – рассказал на совещании в правительстве утром в понедельник, 24 сентября, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Думаю, с этим можно потерпеть: окна, форточки открыть. А на будущее ставить запорные системы, чтобы отсекать от социальных объектов.
Уважаемые читатели! А у вас дома уже включили отопление? Какая температура в вашей квартире? Пишите в комментариях!
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