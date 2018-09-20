Крышу снесло: смена подрядчика грозит калужанам зимовкой без кровли

Как мы уже писали, в среду, 19 сентября по адресу ул. Марата, 5 с крыши, капремонт которой проводится в эти дни, снесло вниз временный навес. Он повредил несколько авто.
Жильцы недовольны подрядчиком, которая проводит работы - компанией "Строительный альянс", и хотят добиться его смены. Однако, в Фонде капремонта призывают их не рубить с плеча.
- Расторжение договора с действующим подрядчиком подразумевает проведение новых торгов, - прокомментировала нам это желание калужан заместитель директора по капремонту Светлана ПЕТУХОВА. - Это небыстрая процедура, так что мы можем получить раскрытую крышу на всю зиму, а это никому не нужно. Такое происшествие могло случиться с любым подрядчиком. Компания "Строительный альянс" ремонтирует несколько объектов в городе и ни по одному из них жалоб мы не получали
Также, по ее словам, подрядчик увеличил число рабочих на объекте, и сейчас там задействовано около 30 человек, так что до воскресенья с крыши дома не только демонтируют остатки конструкции, но и зальют стяжку.
Кроме того, подрядная организация готова возместить нанесенный ущерб, нанесённый как Фонду капремонта, так и третьим лицам.
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