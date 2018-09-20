Капремонт по-калужски: навес рухнул с крыши и повредил несколько авто

В среду, 19 сентября, в Калуге по адресу Марата, 5 с крыши обрушился деревянный строительный шатёр, укрывавший её во время капремонта дома. В результате пострадал автомобиль одного из жильцов, а также подвозивший стройматериалы КАМАЗ.

Поскольку навес упал во двор, а не на оживленную улицу, серьезной трагедии удалось избежать.

По словам жильцов дома, которые обратились в редакцию, это уже не первое ЧП. Ранее, когда навес только устанавливался, деревянная балка повредила стоявшую во дворе машину, но тогда инцидент удалось замять, и он избежал огласки.

Жители дома написали заявление в прокуратуру, по этому делу начнется проверка.

Более подробно об этой истории мы расскажем на нашем сайте позднее, а пока продолжаем следить за развитием ситуации.

Фото предоставлены жильцами дома.