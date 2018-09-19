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Театр абсурда: калужан заставили платить за капремонт лифта, которого нет

19.09.2018 12:10 4 898 Редакция
Театр абсурда: калужан заставили платить за капремонт лифта, которого нет

К нам в редакцию обратились жильцы дома №139 по улице Тульской. Они попали в совершенно абсурдную ситуацию, при которой вынуждены платить в Фонд капремонта ЖКХ по тарифу дома с лифтом, хотя живут в подъезде, где его нет и никогда не было.

Дело в том, что к пятиэтажке по указанному адресу пристроили два подъезда: один 9-этажный с лифтом и второй пятиэтажный без лифта. И получилось, что жильцам остальных восьми (!) пятиэтажных подъездов, где лифта нет и впомине выставляли счета за капремонт по повышенному тарифу - как дому с лифтом.

После обращения к губернатору чиновники решили ситуацию попросту разделив дом на два. Жильцы с первого по седьмой подъезд получили прежний номер дома, а двух последних - новый.  Но этот ход решил проблему лишь частично и привел к очередному конфликту.

Как было сказано, один подъезд новоиспечённого дома – девятиэтажный с лифтом, а второй – пятиэтажный без него. И жильцам обоих подъездов продолжили присылать квитки за капремонт по тарифу дома с лифтом.

Так как решить ситуацию с коммунальщиками и управлениями горуправы жильцам не удалось, через газету «Калужский перекрёсток» и наш сайт они обратились с открытым письмом к городскому голове.

Публикуем его текст.

Открытое письмо городскому голове Калуги

от жителей подъездов №№ 8 и 9 дома № 139 по улице Тульской.

Уважаемый Дмитрий Олегович!

Обращаются к вам жильцы подъездов №№ 8 и 9 дома № 139 по ул. Тульской в Калуге с просьбой разобраться в вопросе разумности и целесообразности принятия городской управой Калуги постановления от 04.07.2018 г. № 6953–ни «О присвоении адреса многоквартирным домам, расположенным по ул. Тульская».

Дело в том, что в 2017 году жильцы квартир №№ 1–107 (с 1 по 7 подъезд) обратились к губернатору нашей области с просьбой о разделении лицевого счёта, чтобы применить тариф для дома без лифтов.

Многоквартирный дом № 139 по ул. Тульской  состоит из девяти подъездов:

  • с 1 по 7 (кв. 1–107) — это 5 этажей без лифта
  • в восьмом подъезде — 9 этажей с лифтом (кв. 108–146)
  • девятый подъезд — 5 этажей без лифта (кв. 147–158). 

Восьмой и девятый подъезды были пристроены в 1993 году к пятиэтажному дому.

После принятия вышеуказанного постановления, дому, состоящему из двух подъездов, присвоен номер 141, и 9-й подъезд (5 этажей без лифта) оказался присоединённым к подъезду с лифтом. При этом не соблюдено право жильцов платить меньше — так же, как жильцам пятиэтажки (кв. 1–107).

Документ содержит ссылку на постановление Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221. Однако в нём не указана причина аннулирования старого адреса и присвоения нового, нет указания и на присвоение новых адресов помещениям в этом доме (квартиры остались с прежними номерами), не отражены положение о возможных финансовых затратах при исполнении, механизм и сроки выполнения постановления, не указаны ответственные лица.

Сложилась неоднозначная ситуация: жильцы квартир со 108-й по 158-ю не просили изменить им адрес, но решение было принято. Кто должен оплачивать расходы при замене документов, если инициатором этого является горуправа?

Управляющая компания в грубой форме заявляет, что не собирается обслуживать часть дома — нет договора. При этом платёжный документ за июль текущего года составлен по новому адресу и предъявлен к оплате.

От уполномоченных органов городских властей жильцы подъездов №№ 8 и 9 ни разъяснений, ни официального извещения об изменении адреса и дальнейших действиях не получили. О постановлении узнали из наклеенного на двери объявления управляющей компании, в котором говорилось о необходимости срочно переоформить все документы.

От Управления городского хозяйства и Управления архитектуры мы получили отписку: дескать, всё по закону, применить разные тарифы невозможно, платить за лифт будут и те, у кого его нет.

Считаем, что в нашем случае оптимальным вариантом является применение разных тарифов по оплате в Фонд капитального ремонта: кв. 108–146 — по тарифу с учётом наличия лифта в доме, кв. 1–107 и кв. 147–158 — по тарифу с учётом его отсутствия.

И никакой необходимости в разделении не будет. Или уж сделайте и в пятиэтажном подъезде № 9 лифт — давайте доведём ситуацию абсурда до конца!

От редакции

Наверное, чиновники все-таки не такие дураки, какими их принято считать в народе. Возможно, по действующему закону, действительно, эту ситуацию решить нельзя так, как хотелось бы калужанам, и наверняка имеется какая-то официальная закавыка, которая не позволяет для одного дома завести два раздельных счёта.

Но ведь власть для того и существует, чтобы не только устанавливать правила игры, но и менять их, когда выясняется, что в существующем виде они доводят ситуацию до откровенного абсурда и вопиющей несправедливости.

Умение тонко настроить и отладить законодательство и работу органов управления – есть главный признак состоятельности власти, которого в данном случае, увы, не наблюдается.

Хотя, впрочем, может дело совсем не в законах, а в неумении городских чиновников их правильно и грамотно применять? Может, ситуацию можно было решить в том же ключе, что власти попытались, но немного иначе, с учетом интересов всех жителей дома? К примеру, разделив его на бумаге не на два, а на три с присвоением каждому своего номера: 

  • первый - с первого по седьмой подъезд пятиэтажки
  • второй - восьмой девятиэтажный 
  • третий - девятый пятиэтажный.

И каждому дому присвоить свой лицевой счет. Справедливый.

На наш взгляд, прими чиновники такое решение, существующей несправедливости можно было бы избежать. Хотя мы не специалисты в этих вопросах и кто знает, может, мы чего-то не знаем, и потому ошибаемся с выводами?

Надеемся, главный городской чиновник развеет все сомнения не только своим ответом калужанам на это открытое письмо, но и реальными действиями по устранению очевидной несправедливости, которую допустили его подчинённые.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор:

Редакция 
Тэги: недвижимость ЖКХ
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