Мы платим за коммуналку меньше, чем в среднем по РФ

Исследовательское подразделение агентства РИА «Новости» опубликовало в понедельник, 17 сентября, рейтинг субъектов России по уровню платы за коммунальные услуги. Регионы ранжировали от минимального платежа к максимальному.
Получается, что меньше всего за коммунальные услуги в стране платят жители южных регионов: Дагестана, Севастополя и Ингушетии. Они занимают три верхние строчки рейтинга.
А вот больше всего на оплату услуг ЖКХ тратят жители севера: Камчатки, Магаданской области и Ямало-Ненецкого округа. Они расположились на трёх последних местах.
Калуга в этом списке занимает 12-ю строчку. В денежном выражении, получается, что в среднем калужане платят за коммуналку в месяц 3 519 рублей.Это порядка 8,2% от всех их месячных расходов. При этом в целом по стране траты одной семьи на оплату услуг ЖКХ составляют около 4 000 рублей.
Полностью таблицу можно посмотреть здесь: РИА Рейтинг
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