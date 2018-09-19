Мы платим за коммуналку меньше, чем в среднем по РФ

Исследовательское подразделение агентства РИА «Новости» опубликовало в понедельник, 17 сентября, рейтинг субъектов России по уровню платы за коммунальные услуги. Регионы ранжировали от минимального платежа к максимальному.

Получается, что меньше всего за коммунальные услуги в стране платят жители южных регионов: Дагестана, Севастополя и Ингушетии. Они занимают три верхние строчки рейтинга.

А вот больше всего на оплату услуг ЖКХ тратят жители севера: Камчатки, Магаданской области и Ямало-Ненецкого округа. Они расположились на трёх последних местах.

Калуга в этом списке занимает 12-ю строчку. В денежном выражении, получается, что в среднем калужане платят за коммуналку в месяц 3 519 рублей.Это порядка 8,2% от всех их месячных расходов. При этом в целом по стране траты одной семьи на оплату услуг ЖКХ составляют около 4 000 рублей.



Полностью таблицу можно посмотреть здесь: РИА Рейтинг