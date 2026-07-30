В двух микрорайонах Калуги 31 июля отключат свет
Оно затронет дома в двух микрорайонах. Информацию опубликовала электросетевая организация.
Меры связаны с плановыми работами на сетях.
Света не будет:
с 09:00 до 15:00:
- ул. 1-я Холмовая д. 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45
- ул. 2-я Холмовая д. 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37А, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77
- ул. 3-я Холмовая д. 1, 9, 29
- ул. 2-я Ясеневая д. 5, 7, 9
- ул. Изобретателей д. 3
- ул. Малиновая д. 16, 19, 21, 23
- ул. Новождамировская д. 2, 3, 4, 4а, 22
- ул. Советская д.166
- ул. 1-я Кольцевая
- ул. 2-я Кольцевая д. 1,3,5,7,9;
- ул. 2-я Кольцевая
- ул. 3-я Кольцевая
- Тарусский пр-д д. 5, 15, 30, 32
с 09:00 до 17:00:
- ул. Николо Козинская, д. 96-108
- пер. Новый д. 2-6, 1-11
- пер. Даниловский д. 12-18, 11-13
- ул. Новорежская д. 4, 6
- ул. Войкова д. 16, 16а
- пер. Лапушкин д. 2
- пер. Тульский д. 65
Жителям советуют заранее зарядить телефоны и другие гаджеты. Также на время отключения лучше отключить бытовые приборы от розеток, чтобы избежать скачков напряжения при подаче электричества.
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