В двух микрорайонах Калуги 31 июля отключат свет

В Калуге 31 июля запланировано отключение электроэнергии.

Оно затронет дома в двух микрорайонах. Информацию опубликовала электросетевая организация.

Меры связаны с плановыми работами на сетях.

Света не будет:

с 09:00 до 15:00:

- ул. 1-я Холмовая д. 5, 6, 7, 11, 21, 22, 45

- ул. 2-я Холмовая д. 2, 3, 13, 15, 18, 20, 37, 37А, 40, 52, 55, 57, 69, 71, 71а, 77

- ул. 3-я Холмовая д. 1, 9, 29

- ул. 2-я Ясеневая д. 5, 7, 9

- ул. Изобретателей д. 3

- ул. Малиновая д. 16, 19, 21, 23

- ул. Новождамировская д. 2, 3, 4, 4а, 22

- ул. Советская д.166

- ул. 1-я Кольцевая

- ул. 2-я Кольцевая д. 1,3,5,7,9;

- ул. 2-я Кольцевая

- ул. 3-я Кольцевая

- Тарусский пр-д д. 5, 15, 30, 32

с 09:00 до 17:00:

- ул. Николо Козинская, д. 96-108

- пер. Новый д. 2-6, 1-11

- пер. Даниловский д. 12-18, 11-13

- ул. Новорежская д. 4, 6

- ул. Войкова д. 16, 16а

- пер. Лапушкин д. 2

- пер. Тульский д. 65

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и другие гаджеты. Также на время отключения лучше отключить бытовые приборы от розеток, чтобы избежать скачков напряжения при подаче электричества.