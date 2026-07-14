На улице Георгиевской алкоголики пьют в разросшихся кустах

Об этом во вторник, 14 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, жители центра Калуги и туристы вынуждены передвигаться по проезжей части дороги или бочком-бочком по улице Георгиевской из-за разросшихся кустов.

— Эти кусты хороши только для алкашей, которые по вечерам распивают там спиртное, купленное тут же (рядом магазин алкогольной продукции), бросая пустые бутылки и отходы тут же, - пишет горожанка. - Обрезать кусты никто не собирается. Футболят жалобы жителей от одного другому. Этот участок находится почти напротив многострадального дома Циолковского.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.