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Недвижимость и ЖКХ

На улице Георгиевской алкоголики пьют в разросшихся кустах

Евгения Родионова
14.07, 18:00
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Об этом во вторник, 14 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, жители центра Калуги и туристы вынуждены передвигаться по проезжей части дороги или бочком-бочком по улице Георгиевской из-за разросшихся кустов.

— Эти кусты хороши только для алкашей, которые по вечерам распивают там спиртное, купленное тут же (рядом магазин алкогольной продукции), бросая пустые бутылки и отходы тут же, - пишет горожанка. - Обрезать кусты никто не собирается. Футболят жалобы жителей от одного другому. Этот участок находится почти напротив многострадального дома Циолковского.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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