Туристы ужасаются состоянием дома Циолковского на Георгиевской

Во вторник, 30 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка через сообщения обратной связи с просьбой разобраться в отсутствии решения проблемы с ненадлежащим состоянием дома Циолковского на улице Георгиевской.

По её словам, уже прошёл почти месяц после жалобы на плохое состояние дома.

— Как всегда, никто не выполнил своих обещаний, - пишет женщина. - Ну если не можете привести окна в божеский вид, так хоть мусор-то уберите из них. Каждый день туристы подходят к дому, читают таблички и ужасаются его состоянием!

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.