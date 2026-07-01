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Благоустройство

Туристы ужасаются состоянием дома Циолковского на Георгиевской

Евгения Родионова
01.07, 16:37
1 538
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Во вторник, 30 июня, в нашу редакцию обратилась калужанка через сообщения обратной связи с просьбой разобраться в отсутствии решения проблемы с ненадлежащим состоянием дома Циолковского на улице Георгиевской.

По её словам, уже прошёл почти месяц после жалобы на плохое состояние дома.

— Как всегда, никто не выполнил своих обещаний, - пишет женщина. - Ну если не можете привести окна в божеский вид, так хоть мусор-то уберите из них. Каждый день туристы подходят к дому, читают таблички и ужасаются его состоянием!

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

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